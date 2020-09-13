Первый розыгрыш акции «Миллион призов» прошел для избирателей двух московских районов

Первый розыгрыш акции «Миллион призов» прошел для избирателей районов Марьино и Бабушкинский, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

«В столице прошел первый розыгрыш программы «Миллион призов». Победители, выбранные путем случайного отбора, получили SMS-сообщение о выигрыше. Активировать выигрышный код необходимо до 14 октября на сайте программы. Каждый из победителей получил от 1 тыс. до 4 тыс. баллов. Один балл равен одному рублю. Их можно потратить на скидки и сертификаты в крупные торговые сети, рестораны и кафе, воспользоваться городскими сервисами или перечислить выигрыш на благотворительность. Использовать баллы можно до 31 декабря», – говорится в сообщении на сайте Сергея Собянина.

Как рассказал Агентству городских новостей «Москва» президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов, акция будет длиться три дня. «Эта акция была проведена по инициативе предпринимателей, городских властей во время голосования по Конституции РФ. Использовали политическую активность для того, чтобы поднять экономическую активность в городе. Это дало свои результаты. Сейчас на муниципальных выборах в двух районах тоже запущен этот механизм. Люди получат сертификаты и потом их вложат в экономику города. Это очень выгодно», – отметил Платонов

Второй розыгрыш состоится 14 сентября. Принять участие в программе могут все проголосовавшие на выборах в советы депутатов муниципальных округов Марьино и Бабушкинский.

Напомним, хотя единый день голосования в России проводится 13 сентября, 11 и 12 сентября было предусмотрено досрочное голосование.

Единый день голосования уже начался в России – в 8.00 в воскресенье (23.00 мск субботы) избирательные участки открылись на Камчатке.

Политическая конкуренция на выборах высших должностных лиц в 2020 году выросла по сравнению с 2015 годом. Так, на выборах был зарегистрирован 91 кандидат – 5,05 претендентов на место, в то время как в 2015 году зарегистрировались 84 кандидата – 4,6 претендента на место. Также увеличилась политическая конкуренция на выборах депутатов ЗАКС: количество списков кандидатов в едином округе составило 92 против 86 в 2015 году; среднее количество списков партий в регионе достигло 8,36 против 7,8 пять лет назад.

Всего в 2020 году зарегистрированы 6138 кандидатов против 5628 в 2015 году, из них по единому округу 5071 против 4592, по одномандатным округам – 1067 против 1036 соответственно.

Также видеонаблюдение ведется в 54 субъектах России (70% от общего числа избирателей, включенных в списки), технические средства подсчета голосов предусмотрены в 59 субъектах.