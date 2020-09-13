В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом

В Москве за минувшие сутки умерли 14 пациентов с положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации.

«У всех был подтвержден диагноз пневмония», – приводит ТАСС сообщение оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации.

Накануне в Москве умерли 12 пациентов с коронавирусом.

Всего в Москве скончались 4982 вирус-положительных пациента, выявлено 270,4 тыс. случаев COVID-19, 228,7 тыс. вирус-положительных пациентов вылечились.

В рамках пострегистрационного исследования вакцины от коронавируса началась вакцинация москвичей.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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