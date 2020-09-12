Конора Макгрегора арестовали во Франции за эксгибиционизм

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор задержан на Корсике за непристойное поведение, сообщило агентство France-Presse со ссылкой на заявление полиции.

Ирландца обвиняют в демонстративном поведении сексуального характера. На Макгрегора пожаловались 10 сентября, когда он отдыхал на острове, передает ТАСС

По данным France.tv, чемпиона UFC задержали в одном из баров за эксгибиционизм. Подробности инцидента не приводятся, передает РИА «Новости».

Напомним, Макгрегор объявил о завершении карьеры в смешанных единоборствах.

В марте его задержали в Майами-Бич за ограбление фаната. Кроме того, он отбыл наказание за нападение на автобус Хабиба Нурмагомедова.

В марте прошлого года Макгрегор оказался под следствием из-за обвинений в сексуальном насилии.