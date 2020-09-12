Юрист отреагировал на инциденты с досрочным голосованием в Новосибирской области

Бюллетени, которые были обнаружены в урне на участке в селе Сокур Мошковского района Новосибирской области до официального начала досрочного голосования, будут аннулированы, сообщил представитель юридической группы наблюдателей Общественной палаты Роман Бубенов. Он также отреагировал на инцидент в городе Карасук.

«На участке в селе Сокур Мошковского района голосование действительно началось раньше положенного времени. Все бюллетени, которыми проголосовали избиратели заранее, до открытия участка, упакованы в отдельный сейф-пакет и при подсчете они будут признаны недействительными. Сразу отмечу, речь идет буквально о нескольких бюллетенях, никакой массовости здесь нет», – сказал в субботу журналистам Роман Бубенов, представитель юридической группы наблюдателей Общественной палаты Новосибирской области.

Общественник добавил, что подобная ситуация с досрочным голосованием имела место и в Карасуке, бюллетени там также были аннулированы.

«Самыми серьезными из поступивших сообщений можно считать информацию о подкупе избирателей. В настоящий момент эта информация не подтвердилась. Мы рассмотрели каждое конкретное обращение, никакой угрозы легитимности выборов в целом нет», – заверил Бубенов.

Ранее об инциденте в селе Сокур в Новосибирской области сообщили некоторые региональные СМИ со ссылкой на заявление наблюдателя от партии ЛДПР. Женщина пришла на участок за полчаса до начала голосования и обнаружила в прозрачной урне бюллетени. В самой комиссии заявили по этому поводу, что по просьбе местных жителей открыли участок на час раньше – в 7 часов утра.

Что касается ситуации в Карасуке, то как сообщила кандидата от ЛДПР Татьяна Маркс, до начала досрочного голосования на УИК №355 на участке уже проголосовало десять человек. А на бюллетенях была указана дата и время, которые еще не наступили.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, наблюдатели фиксируют отсутствие существенных нарушений, которые могли бы повлиять на результаты голосования. По словам исполнительного директора ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) Алены Булгаковой, НОМ получил от общественных наблюдателей 559 сообщений, из них – 515 информационных, иные инциденты – три, о проблемах – пять, о решениях проблемы – 10 и о фейках – 26 сообщений.

День тишины наступил перед единым днем голосования (ЕДГ) 13 сентября: в субботу в России запрещена любая предвыборная агитация. При этом 11 и 12 сентября предусмотрено досрочное голосование.

В ЕДГ состоится свыше 9 тыс. избирательных кампаний всех уровней в 83 субъектах (кроме Кабардино-Балкарии и Санкт-Петербурга). Будут замещены более 78 тыс. депутатских мандатов и выборных должностей.