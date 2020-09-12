На москвичку в квартире рухнул потолок вместе со строителем Мужчину убили в драке в центре Екатеринбурга 12 сентября 2020, 16:17 В драке, произошедшей в ночь на субботу возле одного из баров в центре Екатеринбурга, погиб молодой человек. «На его теле сотрудники полиции обнаружили порядка десяти ранений колюще-режущим предметом», – передает РИА «Новости» слова руководителя пресс-службы областного главка МВД Валерия Горелых. Оперативники установили личность погибшего –это мужчина 2002 года рождения, ранее судимый за грабеж. Следователи и сотрудники полиции пытаются раскрыть преступление по горячим следам и задержать подозреваемого. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях