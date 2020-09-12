Симоньян объяснила, почему протесты в Белоруссии стали для Лукашенко личной трагедией

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян объяснила, почему протесты в Белоруссии были восприняты президентом республики Александром Лукашенко как личная трагедия.

Симоньян заявила в интервью ведущему программы НТВ «Центральное телевидение» Вадиму Такменеву, что произошедшее в Белоруссии было для Лукашенко «потрясением, он не ожидал таких протестов, что не ожидал, что против него пойдет часть людей, которые были его электоратом, люди с заводов, работяги, те самые, для кого он был «батька».

«Если молодежь – понятно, это не так его удивило, его обидели айтишники, которым он создал исключительные, одни из самых лучших условий, они почти целиком от него отвернулись. Его страшно задела ситуация с заводами, там если не большинство, то все равно значительная, заметная часть тоже присоединилась к этим протестам», – добавила она.

Главред RT подчеркнула, что для президента это «прямо трагедия», он «даже сказал слово «трагично».

«С другой стороны, он был так бодр и весел, что было понятно, что он эту ситуацию считает побежденной. Он считает, что угроза миновала. Он не выглядел с нами так, как месяц назад, когда говорил: «Я встаю перед вами на колени», когда в его голосе было отчаяние. Сейчас в его голосе никакого отчаяния не было (...) Он был даже игривым, веселым. Смотрел на девушку в зеленом платье. Игривость во взгляде», – добавила Симоньян, описывая впечатления от прошедшего на днях интервью.

Напомним, интервью у Лукашенко брали российские журналисты Маргарита Симоньян, Антон Верницкий, Евгений Рожков и Роман Бабаян.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов. Он объяснил, что не намерен покидать свой пост на фоне митингов.

В сентябре протестная активность, по мнению наблюдателей, ушла из центра Минска во дворы.

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