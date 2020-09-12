Взгляд
12 сентября, суббота  |  Последнее обновление — 09:58  |  vz.ru
Разделы

Директор РАЭК: У России больше шансов привлечь белорусских специалистов, чем у Польши

Эксперт назвал условие, при котором Россия может стать мировым IT-лидером Ольга Анохина
«Все программы по цифровой экономике, которые были запущены в 2018 году, к сожалению, не приведут Россию к тому, что мы сможем конкурировать с Америкой и Азией на равных. Но у нас есть ряд рекомендаций, что нужно сделать, чтобы вырваться из этого замкнутого круга. И один из важных вопросов – это кадры», – заявил в интервью газете ВЗГЛЯД директор Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Плуготаренко. Подробности...
Перейти в раздел…

Триединый день голосования меняет систему выборов

По мнению экспертов, с развитием онлайн-голосования уйдет в прошлое понятие «явка» Александр Бахтин/ТАСС
В пятницу в России стартуют выборы в регионах, которые впервые проходят в новом формате. Теперь проголосовать можно будет в течение трех дней, а не только в воскресенье. А у жителей двух регионов появится возможность отдать голос через интернет. Но если внедрение новых видов голосования несет избирателям дополнительные удобства, то политическим партиям и избиркомам придется адаптироваться к новым реалиям.  Подробности...
Перейти в раздел…

США готовятся топить российские подлодки прямо у побережья

Атомная подводная лодка «Сивулф» – невидимая часть учений НАТО у берегов России defense.gov
Прямо сейчас у северных берегов России находится целая группа кораблей НАТО. В ее составе нет авианосца, поэтому появление этих сил осталось в информационном поле малозаметным. Однако российские военные восприняли появление этой эскадры вполне серьезно. Чем занимается натовская группировка и почему это событие имеет большое значение для ВМФ России? Подробности...
Перейти в раздел…

Чем ЛНР ответит на водный шантаж Киева

Водоснабжение ЛНР по-прежнему во многом зависит от доброй воли Украины Дмитрий Рогулин/РИА «Новости»
Украина вновь предприняла атаку на мирное население непризнанных республик Донбасса – на этот раз Киев резко ограничил подачу воды в ЛНР. При этом украинские власти ссылаются на чисто финансовые, а не политические причины. Так ли это на самом деле и как долго еще республики Новороссии будут зависеть от коммунальных капризов Киева? Подробности...
Перейти в раздел…

За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
Перейти в раздел…

Коронавирус породил новый вид национализма на Западе

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Если кому-то кажется, что во время большой беды человечество должно сплачиваться – то это не про наше человечество. Коронавирус не только заставил всех разбежаться по национальным квартирам и тырить друг у друга лекарства. Он еще и превратился в предмет большой политики. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Сколько получает командир танка

Виктор Мураховский, военный эксперт, главный редактор журнала «Арсенал Отечества»
В связи с грядущим Днем танкиста (13 сентября) и повышением с 1 октября окладов денежного содержания военнослужащих на 3%, решил прикинуть, как оценивается труд командира танка в современной российской армии. Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев

Российское влияние на Украине придется восстанавливать с нуля

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Украина – страна с самым большим количеством русских людей за пределами России. Хотя бы по одной этой причине надо возобновлять отношения. Именно с людьми, а не с быстро меняющейся властью, не принадлежащей самой себе. Подробности...
Обсуждение: 19 комментариев
Перейти в раздел…

России запретили объединяться с Белоруссией

Белоруссия расколола Евросоюз

Россияне передумали объединяться с белорусами

Обсуждение: 8 комментариев
Перейти в раздел…

Лесные пожары окрасили небо над Калифорнией в оранжевый цвет

Из-за дымки небо над Сан-Франциско окрасилось в оранжевый цвет. Многие высотные здания почти не видно из-за окутавшего их смога
Подробности...

Названы имена победителей конкурса «Лидеры России – 2020»

В Подмосковье завершился третий сезон конкурса управленцев «Лидеры России». В течение двух дней 300 участников из десятка регионов решали задачи от именитых наставников. Каждое испытание позволяло проявить свои лучшие компетенции. Суперфиналистов ждали сразу несколько интересных встреч и церемония награждения
Подробности...

В Индийском океане горит гигантский танкер с 2 млн баррелей нефти

Военно-морские силы Шри-Ланки начали в Индийском океане буксировку горящего танкера New Diamond с 2 млн баррелей нефти. Очаг возгорания произошел в машинном отделении. Экологи предупреждают, что в случае утечки сырья в океан произойдет одна из самых больших экологических катастроф за последние десятилетия
Подробности...
Перейти в раздел…

«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

#МыВместе: Молодежь, помогающая пожилым людям

«Мой салат»: Экостартап с семейными традициями

Перейти в раздел…
Существует ли сейчас русская интеллигенция?
  • Да

  • Нет
Как изменится ваше отношение к актеру/актрисе, если станет известно об их принадлежности к секс-меньшинствам?
  • Улучшится

  • Ухудшится

  • Не изменится
Актер Михаил Ефремов приговорен к восьми годам колонии за смертельное ДТП в центре Москвы. Приговор справедлив?
  • Да

  • Нет, слишком жестокий

  • Нет, слишком мягкий

  • Затрудняюсь ответить
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: Британский боксер госпитализирован после боя с Чудиновым
    Секретная служба США рассказала о «российском вмешательстве» в выборы В Бундестаге не поверили в версию о причастности Москвы к ситуации с Навальным Захарова ответила на желание политологов «пофантазировать» о Донбассе ВВС США провели полет у границ России в районе Восточно-Сибирского моря
    Европейские политики: Россия сделала все, чтобы спасти Навального Союз архитекторов объявил конкурс на «ре-использование» мавзолея Ленина Ракета частной американской компании не достигла орбиты из-за аварии Захарова оценила ход интеграции России и Белоруссии
    Посол России заявил о глубоком кризисе в отношениях с США В Китае сочли новое российское оружие страшнее ядерной бомбы В окружении Ефремова назвали гонорар Пашаева ФСБ начала проверку слов Артемия Лебедева о черкесах и памятнике «Родина-мать»

    «Спутник V»


    Россия получила предложение из США о производстве вакцины от COVID-19

    «нет у России и Китая»


    «Популярная механика» раскрыла «невиданное» ядерное оружие Трампа

    значительный удар


    В Германии предупредили Украину о последствиях запрета импорта российского газа

    Видео

    планы войны


    Стали известны детали разговора Черчилля о ядерной бомбардировке СССР

    Новые правила


    Могильщики «Оскара» повелись на разводку

    бюджетные риски


    Какие плюсы и минусы у идеи минимального гарантированного дохода для россиян

    волна протеста


    «Белорусский майдан» созревает в еще одном осколке СССР

    большая политика


    Геворг Мирзаян: Коронавирус породил новый вид национализма на Западе

    российские санкции


    Глеб Простаков: Российское влияние на Украине придется восстанавливать с нуля

    Лучший фильм года


    Игорь Мальцев: ЛГБТ-критерии «Оскара» схожи с идеологией СССР

    викторина


    Как мировые лидеры выглядели в детстве?

    на ваш взгляд


    Существует ли сейчас русская интеллигенция?

    Директор РАЭК: У России больше шансов привлечь белорусских специалистов, чем у Польши

    Эксперт назвал условие, при котором Россия может стать мировым IT-лидером    12 сентября 2020, 09:30
    Фото: Ольга Анохина
    Текст: Ольга Самофалова

    «Все программы по цифровой экономике, которые были запущены в 2018 году, к сожалению, не приведут Россию к тому, что мы сможем конкурировать с Америкой и Азией на равных. Но у нас есть ряд рекомендаций, что нужно сделать, чтобы вырваться из этого замкнутого круга. И один из важных вопросов – это кадры», – заявил в интервью газете ВЗГЛЯД директор Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Плуготаренко.

    Этим летом российское правительство заявило о беспрецедентной поддержке IT-отрасли. Кроме выделения финансирования в рамках нацпроектов по цифровизации экономики, индустрия получила серьезные налоговые льготы. Это снижение налога на прибыль с 20 до 3% и страховых взносом – с 14 до 7,6%. Недавно стало известно, что готовится второй пакет законодательных мер, направленных на поддержку отечественной IT-индустрии.

    В России полным ходом идут командные соревнования для специалистов в сфере информационных технологий. С 12 по 14 сентября пройдет очередной кахатон «Цифровой прорыв» в Приволжском IT-хабе.

    Как IT-индустрия справилась с вызовами во время пандемии, удастся ли остановить утечку мозгов и начать заманить специалистов в Россию, в том числе из Белоруссии, станет ли наша страна налоговым раем для «айтишников» и лидером на мировом рынке информационных технологий? Об этом в интервью газете ВЗГЛЯД рассказал директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко.

    ВЗГЛЯД: Какое цифровое будущее уготовлено России через десять лет? Каким вы его видите?

    Сергей Плуготаренко: Как будет выглядеть цифровая Россия к 2030 году? На самом деле, та экосистема, которая сложилась вокруг игроков рынка, государства и институтов развития вкупе с национальными программами и проектами по развитию IT-сектора, это не совсем то, чего бы мы хотели. Развитие отрасли происходит не совсем в том направлении. Чтобы Россия оставалась мощной IT-державой в 2030 году, которую ценят на мировой арене, стоит присмотреться к опыту определенных стран, в первую очередь, азиатских. Мы раскроем рецепт 21 сентября на Российском Интернет Форуме – РИФ in the City.  

    Основная мысль «кэрролловская»: нужно бежать со всех ног, только чтобы оставаться на месте, а чтобы идти вперед, надо бежать в два раза быстрее. К сожалению, мы пока топчемся на месте. Все программы, которые были запущены в 2018 году, по цифровой экономике, к сожалению, не приведут Россию к тому, что мы сможем конкурировать с Америкой и Азией на равных. Но у нас есть ряд рекомендаций, что нужно сделать, чтобы вырваться из этого замкнутого круга. И один их важных вопросов – это кадры.

    ВЗГЛЯД: Нехватка кадров – это серьезная проблема. По оценкам, только рынок интернета вещей потребует дополнительно 5 тыс. IT-специалистов в год, а рынок искусственного интеллекта – до 10 тыс. человек в год в период до 2024 года. Откуда мы столько возьмем? Взрастим сами или импортируем?

    Сергей Плуготаренко: если мы расширим преференции на все компании, то, конечно, Россия станет налоговым раем и значительным IT- игроком на мировой арене(фото: из личного архива)

    Сергей Плуготаренко: если мы расширим преференции на все компании, то, конечно, Россия станет налоговым раем и значительным IT- игроком на мировой арене(фото: из личного архива)

    С.П.: На самом деле, в целом по рынку цифра еще больше. Она красивая и легко запоминается: всей IT-отрасли требуется 222 тыс. «айтишников» в год. Именно столько специалистов компании готовы взять на работу. По прогнозу, к 2024 году будет требоваться 300-350 тыс. новых IT-специалистов в год. При этом, из профильных вузов сейчас выпускается лишь 50-60 тыс. человек в год. На «Иннополисе» в прошлом году власти пообещали увеличить число бюджетных мест для подготовки специалистов по информационным технологиям до 120 тысяч. За это, конечно, спасибо, но это не покроет все потребности рынка.

    Где же брать «айтишников» – это интересный вопрос. На самом деле, кадры для IT-отрасли в широком смысле слова сегодня готовятся не только в профильных вузах, но и самостоятельно. И в этом нет ничего плохого, потому что базовое образование в России все равно достаточно сильное. В наших школах и вузах на достаточно хорошем уровне преподаются инженерные науки, математика, программирование и после можно быстро «дообучиться», чтобы соответствовать требованиям рынка и стать востребованным специалистом.

    Не всегда стоит рассчитывать только на государство и высшую школу. Очень хорошо, что появляются всевозможные курсы, дополнительное образование, корпоративные академии при различных компаниях. Выпускники высшей школы, на самом деле, не всегда отвечают требованиям работодателя. По нашей статистике, каждый второй человек, устраивающийся на работу по IT-специальности, «отваливается» уже после первого собеседования. Половина тех выпускников вузов, кто прошел собеседование, поначалу не справляются с работой, и работодатель вынужден их обучать в течение первых шести месяцев. И еще 25% принятых на работу в течение этого полугода «отваливаются», понимая, что не справляются. Это такая большая воронка, из которой выходят немногие. Но в этом нет никакой драмы. Бизнес сам находит выход из ситуации кадрового голода, создавая собственные курсы, академии. Например, довольно интересна «Школа 21», которая поддерживается Германом Грефом (глава Сбербанка – прим. ВЗГЛЯД). Здесь можно бесплатно учиться программированию, но в достаточно жестком режиме.

    Будущим «айтишникам» помогают определиться и такие конкурсы, как «Цифровой прорыв». У человека могут быть достаточно высокие ожидания, а в условиях хакатона, объединившись в одну команду для решения реальных кейсов, человек может понять – «тянет» он или нет.

    ВЗГЛЯД: А потом не возникает «утечка мозгов»?

    С.П.: Это самое ужасное, что может случиться потом. Когда вложив в человека государственные ресурсы, дообучив его с помощью бизнеса, мы не можем его сохранить: человек не видит возможности трудоустроиться внутри страны и оказывается потерян для России. У нас есть «Яндекс», «Лаборатория Касперского», Сбербанк. Это, пожалуй, потолок. Человек, которому амбиции не дают спокойно спать, вынужден думать о переезде.

    Это та самая пресловутая «утечка мозгов», с которой необходимо справляться. Необходимо не просто человека обучить, нужно его удержать, и не искусственно, а чтобы он действительно хотел остаться в России.

    ВЗГЛЯД: Как я понимаю, для решения кадрового голода надо не только удержать своих специалистов, но и привлечь импортных «айтишников». Польша, например, уже зазывает к себе белорусских IT-специалистов. Однако у России, учитывая принятые налоговые льготы, больше шансов привлечь специалистов к себе?

    С.П.: С одной стороны, шансов привлечь белорусских специалистов в Россию у нас больше. Мы взяли правильный вектор на то, чтобы сделать интересные условия IT-бизнеса, вернуть компании в нашу юрисдикцию, обеспечить уверенность в завтрашнем дне тем, кто связал свою жизнь с интернетом. С другой стороны, в новостях фигурируют только прибалтийские страны, а теперь и Польша, которые из-за своей компактности могут довольно быстро принимать подобные законодательные инициативы.

    В информационном плане они выигрывают.

    Создается впечатление, что Прибалтика и Польша готовы с руками и ногами оторвать белорусских специалистов. Нам не хватает популяризации, в том числе среди специалистов, того, что в России есть отличные условия работы,

    что они интересны заказчикам, что правительство думает о том, чтобы их удержать и стимулировать работать в России. Просто об это надо больше говорить.

    Это вообще огромная проблема всей нашей программы «Цифровая экономика». Мы не умеем рассказывать людям, почему это хорошо, почему это приведет к улучшению их качества жизни. И так на всех уровнях – обывателя, специалиста, бизнеса.

    ВЗГЛЯД: IT-сектор в период пандемии прошел крещение боем. Российская интернет-индустрия справилась с этим вызовом?

    С.П.: Мы абсолютно точно справились. Есть ощущение, что по итогам 2020 года интернет-экономика будет даже лучше, чем мы планировали. Это полностью заслуга бизнеса, который оказался у нас достаточно устойчивым, очень быстрым на принятие решений и клиентоориентированным, что очень важно.

    В связи с пандемией аналитики РАЭК рассматривают два сценария дальнейшего развития событий. Либо рост от 6 до 10% в 2020 году по сравнению с 2019 годом, либо рост от 0 до 6%, и по отдельным сегментам может быть падение, чего не было никогда за всю историю наблюдений. Один раз такое было два года назад, когда на 5% по году упала медийная реклама, но потом она очень быстро восстановилась.

    Падение может быть, например, в сфере электронных покупок билетов из-за ограничений на путешествия или в сфере каршеринга, аренды автомобилей. Пострадало в первую очередь то, что находится на стыке онлайн и оффлайн. До пандемии это были самые перспективные отрасли, а теперь этот сектор страдает в первую очередь.

    ВЗГЛЯД: Россия станет налоговым раем для IT-отрасли как Белоруссия?

    С.П.: Если правительство Мишустина сохранит тот темп, который был взят этим летом, то однозначно, да. Власти сделали большой подарок в виде налогового маневра для компаний, разрабатывающих софт. Пока все льготы, которые предусмотрены, касаются только разработчиков софта. Но интернет-сервисы – это на порядок шире, а то и на два порядка, и пока они не подпадают под эти льготы.

    «Необходимо не просто обучить человека, нужно его удержать, и не искусственно, а чтобы он действительно хотел остаться в России» (фото: Ольга Анохина)

    «Необходимо не просто обучить человека, нужно его удержать, и не искусственно, а чтобы он действительно хотел остаться в России» (фото: Ольга Анохина)
    Поэтому мы говорим о том, чтобы двигаться дальше – к «большому цифровому контуру», куда всходя все компании, создающие онлайн-сервисы, продающие онлайн товары и услуги. Если мы расширим преференции на все компании, то, конечно, Россия станет налоговым раем и станет значительным IT- игроком на мировой арене.

    Мы были мировым лидером до 2014 года. У нас были свои собственные национальные игроки, которые держали лидерство на внутреннем рынке поиска, цифровой коммерции, картографии, социальных сетей. И мы думали о выходе на международные рынки. Потому что быть лидером означает быть заметным не только внутри собственной страны, но и за ее пределами. Но после 2014 года, к сожалению, включился режим санкций и геополитики. Возможности для безболезненного укрепления на международном рынке для российских IT-компаний выключились. Эту проблему нужно решать государству и бизнесу вместе. Необходимо все равно пытаться выходить на рынки и становится глобальным игроком.

    ВЗГЛЯД: В чем практическое значение проведения подобных хакатонов? Могли бы вы привести пример, как придуманное на мероприятии стали применять в реальной жизни?

    С.П.: Крупному бизнесу хакатоны дают возможность в краткие сроки получить варианты решения своих реальных бизнес-задач. Это как собственный мини-отдел инноваций – только быстрее и дешевле. Поэтому IT-специалисты помимо опыта создания собственного продукта могут получить на хакатоне возможность найти работу, партнеров и клиентов. Здесь происходит живой обмен знаниями и контактами. Специалисты «прокачивают» как цифровые компетенции, так и навыки коммуникации – учатся доносить свои идеи.

    Серия хакатонов «Цифровой прорыв» помогает найти и привлечь в IT-отрасли перспективные кадры, найти цифровые решения для цифровизации разных отраслей экономики, наконец, наладить диалог между государством, бизнесом и IT-сообществом.

    Несмотря на то, что конкурс еще идет, у нас уже есть истории успеха. Например, одна из команд, решавшая кейс от Газпромбанка, теперь создает корпоративный портал для консолидации идей сотрудников банка. Другие ребята сейчас развивают и активно тестируют собственную IT-платформу с набором сервисов для организаторов онлайн-мероприятий. Еще одна команда работает над чат-ботом, с помощью которого люди смогут делиться друг с другом излишками еды. Участники ростовского хакатона, который прошел меньше месяца назад, уже обсуждают совместный проект с «Почтой России». Подобных кейсов уже довольно много.

    В прошлом году победил Булат Замалиев и его проект «Цифровая деревня», которая помогает продавать фермерскую продукцию с кэшбэком, искать работу онлайн, давать консультации бизнесу и другое. В этом году к «Цифровой деревне» планируется подключить 500 сел и деревень Татарстана.

    Еще один финалист прошлого сезона – Иван Шумилов. Вместе с командой в рамках конкурса он разработал уникальную IT-платформу для бизнеса «АБВ» (ABVDAIS). Это онлайн пульт для управления всеми ит-сервисами.  Сейчас ребята готовятся к выпуску продукта при поддержке Фонда содействия развития инновациям. В планах – покорение не только российского, но и европейских и американских рынков.

    ВЗГЛЯД: Что могут придумать на новом хакатоне в Приволжском IT-хабе? На что будут направлены мозги, на решение каких проблем? Чем это может обернуться в практическом плане?

    С.П.: На Приволжском IT-хабе представлены девять кейсов, предложенных органами власти и корпорациями. Основные направления – цифровизация, образование, улучшение клиентского опыта, AI & Big Data, импортозамещение.

    Например, среди кейсов – задача от Министерства информационного развития и связи Пермского края по разработке прототипа геоинформационной системы для сельскохозяйственной отрасли. Также участникам предстоит создать инструмент для диагностики дефектов воздушных линий электропередач с использованием данных с квадрокоптеров для «Россетей».

    Актуальны задачи, связанные с дистанционным образованием. Для «Ростелекома» участникам предстоит создать систему мониторинга поведения студентов, сдающих экзамены удаленно. В Самаре поставили задачи создать платформу для обучения школьников по индивидуальному плану, а также разработать систему, которая ускорит процесс оказания социальной помощи населению.

    Для «Газпромбанка» участники проанализируют большие массивы данных о транзакциях, чтобы выявить бизнес-значимые события, а для «Почта России» – предложат идеи для новых услуг и веб-сервисов. По заданию «Росатома» специалисты разработают новое решение для оптимизации системы финансовой отчетности на замену импортному ПО. Еще один кейс, от «Газпром-медиа», подразумевает создание решения для автоматической модерации запрещенного контента. 

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


    Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •