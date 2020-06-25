«Чтобы делать крутые IT-проекты, нужны дорогие мозги»

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25 июня, четверг  |  Последнее обновление — 21:53  |  vz.ru
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Богатым россиянам окрасили налоги

Тяжелобольные дети в России смогут гораздо быстрее получать необходимые им редкие лекарстваФото: Кубединов Игорь/ТАСС
В России вводится «налог на богатых». С будущего года россиян, чей доход превышает пять миллионов рублей в год (416 тысяч в месяц), ожидает повышение НДФЛ. Все собранные таким образом средства будут направлены на лечение тяжелобольных детей. Но не начнут ли богатые россияне вновь скрывать свои доходы от налоговиков, как это было до введения единой 13-процентной ставки НДФЛ для всех? Подробности...
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Почему Лукашенко меньше любят и в России, и в Белоруссии

«Искусственные ссоры» с Москвой не пошли на пользу ЛукашенкоФото: Алексей Никольский/ТАСС
Александр Лукашенко подтвердил, что он в курсе модных политических трендов, и заявил об иностранном вмешательстве в белорусские выборы. Кто именно, президент не уточнил, но добавил, что кукловоды «и в Польше живут, и из России подкидывают». По мнению экспертов, Лукашенко вынужден идти на неординарные меры, так как сильно растерял поддержку и у себя в Белоруссии, и в братской России. Почему правящий 26 лет политик стал непопулярным? Подробности...
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Парад Победы впечатлил россиян двумя вещами

Новейшая система ПВО С-350 «Витязь» впервые показана на параде в МосквеФото: Юрий Кочетков/EPA/ТАСС
Прошедший в среду в Москве парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне запомнится россиянам не только неожиданными элементами телетрансляции, но и демонстрацией новинок военной техники, которая впервые прошла по Красной площади. О каких именно новинках идет речь и какое значение они имеют в контексте Дня Победы? Подробности...
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Китайская дорога в Средней Азии угрожает интересам России

Строить колею будут, скорее всего, китайские компании и рабочиеФото: Zi xin/Reuters
В руководстве Киргизии заявлено о скором начале строительства альтернативного российскому пути доставки китайских товаров в Европу. Железнодорожная магистраль «Китай – Киргизия – Узбекистан» может иметь и важнейшее военное значение. Почему строительство трассы так долго задерживалось – и что это означает для интересов нашей страны в Средней Азии?  Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Конституция делает нас менее зависимыми от перемен

Сергей Волобуев, философ, координатор общественного проекта «Гражданский экзамен»
Конституция – не только писаный «общественный договор», но и «генеральный план» государственного строительства. Мы привыкли делить нашу историю по правлениям, обнуляя каждый раз достигнутое. Но это плохая привычка. Подробности...
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Настало время расплаты за ложь

Алексей Алешковский, сценарист
Раньше либеральная идеология была идеологией прав и свобод, теперь она противопоставляет права свободам: чтобы реализовать права одних, надо ущемить свободы других. Подробности...
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Как Иран чуть не стал частью СССР

Тимур Шерзад, журналист
100 лет назад, в июне 1920 года, образовалась Персидская компартия. Появилась она не на ровном месте, а под конкретную задачу – создать в Иране советскую социалистическую республику. Иран запросто мог стать одной из шестнадцати республик СССР. Подробности...
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      В Москве прошел парад в честь 75-й годовщины Победы

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              «Чтобы делать крутые IT-проекты, нужны дорогие мозги»

              Налоговые льготы обещают взрывной рост IT-индустрии в России   25 июня 2020, 21:30
              Фото: Евгений Биятов/РИА «Новости»
              Текст: Ольга Самофалова

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              «Наша конкурентоспособность по отношению к белорусам повысится. Если раньше налогообложение для белорусских IT- компаний было лучше, чем у нас, то сейчас условия по налогам сравнялись», – заявил в интервью газете ВЗГЛЯД генеральный директор компании «Норбит» Антон Чехонин. Он рассказал, как именно снижение налогов изменит положение IT-компаний и куда потекут высвободившиеся деньги.

              Президент Владимир Путин ранее объявил о понижении ставки налога на прибыль IT-компаний с текущих 20% до 3% и понижении ставки страховых взносов с текущих 14% до 7,6%. Это небывалые налоговые послабления для крайне важной технологической отрасли. Столь существенные налоговые послабления обрадовали бизнес. Чем именно помогут эти налоговые льготы, смогут ли российские IT-специалисты конкурировать с индусами и белорусами, откуда ждать инвестиций и когда ждать рывка российской IT-индустрии в интервью газете ВЗГЛЯД рассказал генеральный директор компании «Норбит» (входит в группу «Ланит») Антон Чехонин.

              ВЗГЛЯД: Помогут ли эти налоговые льготы остановить отток IT-мозгов за рубеж?

              Антон Чехонин: На мой взгляд, снижение налогов именно эту проблему не решит. По моему опыту, когда человек принимает решение уехать работать за границу, зарплата, конечно, имеет важное значение, но это далеко не единственная причина.

              Для него также важна возможность развиваться как специалисту в каких-то новых технологиях, продуктах, которые в России ему предложить не могут. Он хочет иметь определенный уровень жизни, уровень безопасности. Здесь масса причин.

              ВЗГЛЯД: А в долгосрочной перспективе отток может остановиться, когда будет виден эффект от поддержки отрасли?

              А. Ч.: Да, если у нас будет развиваться IT-индустрия, сюда будут приходить западные деньги, большие инвестиции из других сфер экономики, и у нас появятся интересные крупные проекты, стартапы. Тогда, конечно, людям станет интересно у нас работать. И приехать могут не только российские специалисты, но и иностранные. Айтишники легко мигрируют туда, где интересно, где есть перспективы развития.

              ВЗГЛЯД: IT-компании вернутся в российскую юрисдикцию, если Россия станет налоговым раем?

              А. Ч.: Да, конечно, это существенный фактор. Однако почему компании выбирают другие юрисдикции? Здесь дело не только в налогах, но важна также защита прав собственности, любой собственности. Поэтому стартаповские сделки и предпочитают проводить в каких-то офшорах. Если нам подтянуть законодательно еще и систему защиты прав собственности, тогда возврат компаний в российскую юрисдикцию будет еще более серьезным.

              ВЗГЛЯД: Каким образом налоговые льготы помогут российским IT-компаниям?

              А. Ч.: Поскольку 80% затрат в IT-интеграторе – это расходы на зарплаты сотрудникам и все, что с этим связано, то любое снижение налогов повышает конкурентоспособность российских компаний. И не только на зарубежных рынках, но и на внутреннем рынке. Причем большая часть компаний отрасли ориентирована как раз на внутренний рынок. Налоговые льготы дадут серьезный толчок развитию бизнеса. Банально будет оставаться больше денег, которые можно будет вкладывать в интересные темы.

              ВЗГЛЯД: Куда именно компании потратят сэкономленные благодаря налоговым льготам средства? На инвестиции в новые продукты, или на привлечение новых крутых специалистов, или повысят зарплату имеющимся сотрудникам?

              Антон Чехонин: тема с искусственным интеллектом неисчерпаемая, модная и ее легко монетизировать (фото: из личного архива)
              Антон Чехонин: тема с искусственным интеллектом неисчерпаемая, модная и ее легко монетизировать (фото: из личного архива)

              А.Ч.: И на первое, и на второе, и на третье. Чтобы делать крутые IT-проекты, нужны крутые и дорогие мозги. Мы уже сейчас сами взращиваем отличных специалистов, которым надо повышать зарплату, чтобы они не ушли, понимая свою ценность. Снижение расходов на страховые взносы в этом поможет. Сохранение значительной части прибыли в распоряжении компании позволит вложить деньги в какие-то новые актуальные сейчас темы.

              ВЗГЛЯД: Можно привести пример, что из тем сейчас актуально? На что не хватает средств?

              А.Ч.: Например, это тема с искусственным интеллектом. Она неисчерпаемая, модная и ее легко монетизировать. Можно придумать бесконечное количество очень интересных моделей, которые принесут пользу экономике, начиная с прогнозирование спроса в магазинах на некий продукт и заканчивая банковскими продуктами по скорингу (оценка платежеспособности заемщика – прим. ВЗГЛЯДа).  Можно, например, прогнозировать урожай пшеницы и т.д. Мы уже четыре года занимаемся этой сферой, и видим, что новых проектов становится больше. Новые инвестиции здесь обязательно появятся.

              ВЗГЛЯД: Откуда придет в Россию большой поток инвестиций? Кроме, конечно, наших компаний, у которых благодаря снижению налога на прибыль, высвободятся ресурсы.

              А.Ч.: Один из главных способов инвестиций в нашу экономику – это условные кипрские деньги, которые на самом деле принадлежат не киприотам. Скорее всего, инвестиции пойдут именно из этих источников. Это будет возраст российских денег из офшоров обратно в Россию.

              Что касается западных венчурных инвесторов, то, на мой взгляд, они инвестируют чаще всего в интересные стартапы, которые, по их мнению, могут стать прорывными. Если такие проекты появятся в России, то появятся и иностранные вложения. Однако налоговый режим здесь вторичен. Он будет способствовать возникновению в России новых интересных тем, которые в свою очередь уже привлекут западных инвесторов.

              ВЗГЛЯД: Сможет ли Россия конкурировать с Индией в IT? Почему индусы так популярны на Западе?

              А.Ч.: Потому что они худо-бедно говорят на английском языке, и их легко обучить простому банальному программированию. Это называется офшорным программированим, когда западные компании покупают человеко-дни. Такое программирование будет крайне плохого качества. Но зато это дешево. Нам в плане рабочих рук с индусами в этом невозможно конкурировать: у нас зарплаты серьезно выше.

              ВЗГЛЯД: А с белоруссами, которые создали серьезный IT-парк с налоговыми льготами, мы сможем теперь конкурировать на равных?

              А.Ч.: Да, наша конкурентоспособность по отношению к белоруссам повысится. Если раньше налогообложение у белорусов было лучше, чем у нас, то сейчас условия по налогам сравнялись. У них нулевой налог на прибыль, а у нас будет 3%, что в принципе одно и тоже. Стартовые позиции у нас теперь одинаковые.

              ВЗГЛЯД: Можно ожидать, что Россия начнет бурно развивать эту индустрию, как это в свое время произошло в Белоруссии после налоговых преференций?

              А.Ч.: Именно так. IT-сфера занимает в Белоруссии теперь существенную долю в ВВП. Правда, у них других ресурсов практически нет. Думаю, что доля IT-индустрии в ВВП России также вырастет.

              ВЗГЛЯД: А сколько времени потребуется, чтобы появился эффект от бурного роста IT?

              А.Ч.: По нашему опыту, цикл развития IT-продуктов, а также создание хорошего специалиста, занимает 2-3 года. Поэтому, например, мы берем себе в стажеры 50-100 студентов со второго курса и через 2-3 года превращаем их в специалистов, которые уже могут приносить деньги компании.  

              ВЗГЛЯД: Как процесс взращивания айтишников происходит?

              А.Ч.: Например, в курском филиале у нас есть программа, где мы читаем курсы для заинтересованных студентов. Они нам сдают экзамены, после которых мы приглашаем их на стажировку. По итогам двухмесячной стажировки и процесса отбора, мы оставляем примерно половину у нас работать на неполный рабочий день. Ближе к получению диплома эти студенты становятся уже полноценными специалистами, начинают работать полный рабочий день и получать зарплату выше, чем средняя в регионе. Образование без привязки к практике – все-таки не лучший вариант. После вуза они приходят «зелеными», и их все-равно приходится обучать.

              ВЗГЛЯД: В СМИ уже появились сомнения в том, что якобы не все IT-компании смогут рассчитывать на налоговые льготы, только аккредитованные. Как вы это оцениваете?

              А.Ч.: Наверно, неправильно давать такие льготы компании, которая занимается такси, но, возможно, я ошибаюсь.

              По нашему прошлому опыту получения налоговых льгот, нам было довольно легко доказать, что мы являемся IT-компанией.

              Для этого необходимо подать заявку в соответствующий реестр, где тебя признают IT-компанией. Дальше уведомляем налоговую инспекцию и получаем льготы. То есть это не фантастически сложная процедура. Я уверен, что все те, кто реально занимается IT, способны пройти эту процедуру и воспользоваться льготами.

              ВЗГЛЯД: В СМИ также писали, что убытки которые понесет бюджет от налоговых послаблений для IT-компаний, будут компенсированы за счет отмены нулевой ставки НДС на продажу софта, который подорожает. Насколько это страшно?

              А.Ч: Я считаю, что и бог с этим НДС. Объясню почему. Любая коммерческая компания, когда она покупает какой-то товар или услугу, имеет право сделать вычет НДС из своей налогооблагаемой базы. Поэтому компаниям все равно – нулевой НДС или нет. Не все равно это только в случае заключения госконтрактов, когда компания участвует в тендере. В этом случае она должна поставить товар или услугу по определенной цене, которая возрастет на размер НДС. Во всех остальных случаях не думаю, что появление НДС отразится на решении покупать или нет какой-то софт.

              ВЗГЛЯД: Вашему бизнесу помогут новые налоговые льготы?

              А.Ч.: Налоги - это существенная часть наших расходов. Поэтому мы очень довольным тем, что, во-первых, это произошло. Во-вторых, что налоговые послабления стали бессрочными. Предыдущая налоговая льгота по страховым выплатам была ограничена по сроку, и мы находились в подвешенном состоянии, так как не было понятно, что дальше. Теперь страховой взнос не только снижается, но и низкая ставка становится бессрочной. Это очень важно. 

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