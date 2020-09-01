Технологический прорыв России оплатит Америка

Взгляд
1 сентября, вторник  |  Последнее обновление — 21:47  |  vz.ru
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США ослабляют доллар послевоенными методами

После коронакризиса доллар будет слабее иены, франка и евро Bernhard Cla&#223;en/Global Look Press
Американской валюте после объявления новой политики ФРС пророчат многолетний тренд на ослабление. США идут на это сознательно, чтобы помочь своей экономике, пострадавшей от коронавируса сильнее, чем ожидалось. Это испытанный прием – так американцы поступали, например, после Второй мировой войны. Приведут ли эти действия к краху доллара и как все это отразится на российской валюте? Подробности...
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Лукашенко остается с Белоруссией

По версии пресс-службы Лукашенко, во время воскресных протестов президент находился в оцепленной оппозицией резиденции с автоматом в руках Пресс-служба президента РБ/РИА Новости
Завершение третьей недели белорусских протестов совпало с днем рождения Александра Лукашенко. Главным подарком для президента стало то, что из противостояния с оппозицией он вышел победителем. Цена, заплаченная за эту победу, окажется выше той, на которую рассчитывал Батька, но Россию такое развитие событий полностью устраивает.  Подробности...
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Севастополь ищет дорогу к самодостаточности

Благоустройство Севастополя происходит в режиме реального времени Сергей Мальгавко/ТАСС
Город – но федерального значения. Курорт – но во времена борьбы с пандемией. Огромная помощь федерального центра – и желание жить по собственным, заработанным средствам. Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев рассказал специальному корреспонденту газеты ВЗГЛЯД, как следует выстраивать баланс между этими и другими, зачастую противоречащими друг другу, вопросами.  Подробности...
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Главный враг России на Балканах теряет власть

Джуканович контролировал власть в своей республике дольше, чем любой другой правитель Европы Risto Bozovic/AP/ТАСС
Парламентские выборы в Черногории завершились сенсацией: власть в этой стране впервые перейдет в руки просербской и пророссийской оппозиции, некогда пытавшейся воспрепятствовать вступлению республики в НАТО. Но это в теории. На практике трудно поверить, что один из самых хитрых врагов России в Европе – Мило Джуканович – решится расстаться с троном, который занимает уже 30 лет.  Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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Без благих намерений дорогу в ад не вымостишь

Алексей Алешковский, сценарист
Белорусская оппозиция оказалась в понятном цугцванге: мирный протест, не направленный на достижение компромисса, рано или поздно сдуется. Революционное насилие либо будет жестоко подавлено, либо повлечет его эскалацию, вплоть до гражданской войны. В чем выход? Подробности...
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Белоруссии пора переходить на российский рубль

Антон Любич, экономист
Белорусский рубль – валюта тех, на ком держится режим Лукашенко. Такая вот «валютно-политическая экономия». Поэтому, подрывая белорусский рубль, протестующая улица действительно ударяет именно по власти. Но как такая ситуация стала возможной? Подробности...
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В Россию импортируют идеологию намеренного разрушения семьи

Сергей Худиев, публицист, богослов
Ничего хорошего нельзя сказать про обычай «женского обрезания». Но люди его хотя бы не вводили, а унаследовали из тьмы веков. А вот мода на ЛГБТ вообще и «перемену пола» в особенности находится пока что на подъеме – и энергично продвигается по всему миру. Подробности...
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Узбеки вспомнили про Сталина

Балканский враг России потерпел поражение

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Украина порвала с Лукашенко

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Появилось изображение будущего китайского авианосца

ВМС Китая опубликовали изображение проекта перспективного китайского атомного авианосца. Рисунок выполнен с помощью компьютерной графики. Заявляется, что водоизмещение авианосца будет 160 тысяч тонн, длина 400 метров и ширина 95 метров
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Родившиеся в берлинском зоопарке панды отметили первый день рождения

Родившиеся в зоопарке Берлина детеныши большой панды отметили первый день рождения. Их появление стало большим событием не только для Германии. Большие панды редко размножаются в неволе, а рождение близнецов – особая редкость. Детенышей отправят в Китай, когда им исполнится четыре года
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Порвался самый большой флаг Украины

Полотнище размером 16 на 24 метра было поднято в честь Дня независимости 22 августа и продержалось только четыре дня. Заявлялось, что флаг поднят на самом длинном в республике флагштоке, который выше монумента «Родина-мать». Коммунальщики заверяют, что у них есть еще пять запасных флагов
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Какой должна быть система образования России в условиях угрозы коронавируса?
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Понадобится ли белорусским силовикам для обеспечения общественного порядка помощь российских правоохранительных органов?
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    Китайский инвестор-изгой меняет США на Россию    1 сентября 2020, 21:10
    Фото: REUTERS/Matthew Childs
    Текст: Ольга Самофалова

    Развод США с технологическим гигантом Huawei оказался выгоден российской IT-сфере и экономике РФ. Китайцы заявили об открытии в России исследовательского центра и намерении вкладывать здесь, а не в США, свои инвестиции в разработки. Они оцениваются в миллиарды долларов. Деньги китайского IT-гиганта позволят отечественному сектору высоких технологий выйти на принципиально иной уровень, считают эксперты.

    Американские санкции против китайского гиганта Huawei вынуждают его покинуть США. Как оказалось, в выигрыше от этого будет Россия и российский IT-сектор. Компания Huawei увеличила капиталовложения в Россию в условиях санкций Вашингтона в отношении китайской телекоммуникационной компании, заявил ее основатель Жэнь Чжэнфэй.

    «После того, как Вашингтон включил нас в список организаций (угрожающих национальной безопасности), мы перевели наши инвестиции из США в Россию, увеличили капиталовложения в эту страну, расширили коллектив российских ученых и повысили им зарплату», – цитирует его газета South China Morning Post.

    В мае 2019 года Вашингтон включил Huawei в санкционные списки в связи с угрозой национальной безопасности. Америка обвиняет китайскую компанию в промышленном шпионаже и краже технологий. Недавно Дональд Трамп исключил возвращение Huawei на американский рынок.

    В прошлом году китайской компании было запрещено использовать сервисы Google, недавно – и процессоры Kirin. А с 14 сентября новые санкции полностью ограничат доступ компании к американским разработкам и технологиям и запретят сотрудничать с компаниями из США.

    «Huawei на американском рынке каждый год зарабатывал около 100 млрд долларов. Если бы не санкции, то были ожидания роста еще на 30 млрд долларов»,

    – замечает доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев. Еще в апреле компания отчиталась, что обогнала Samsung по продажам на 2%. Однако теперь ей пророчат печальную судьбу.

    Авторитетный аналитик Минг-Чи Куо ожидает, что в худшем случае из-за новых санкций Huawei придется совсем исчезнуть с рынка. Более оптимистичный прогноз – доля китайского гиганта на мировом рынке сильно сократится. Huawei придется экономить для покрытия всех убытков, что приведет к замене компонентов устройств на более дешевые, прогнозирует аналитик. Освободившееся место займут конкуренты компании – Apple, Oppo, Vivo и Xiaomi.

    Жэнь Чжэнфэй говорит, что «некоторые американские политики хотели бы смерти Huawei». Однако компания собирается выжить, несмотря ни на что, и помогут ей в этом российские «мозги». «Компанию полностью выжили из США. Началась травля в Европе. В этой ситуации компания вынуждена искать союзника, чтобы не остаться только в границах Китая», – считает Тимофеев.

    Huawei планирует закрыть центр исследований и разработок в США и открыть подобный центр в России. Компания собирается инвестировать в R&D, то есть в исследования и разработки на территории России, уточняют источники «Ведомостей». Подобные R&D-центры уже работают в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске и Минске. Сейчас в них работает около 900 человек, но в планах их значительное расширение. До 2024 года компания собирается нанять еще 1000 человек для работы на российской территории.

    Размер возможных инвестиций в Россию пока не озвучен. «Однако создание центра исследований и разработок Huawei в России сравним в IT-сфере с открытием нового Сколково. Здесь может идти речь как о разработке полупроводников, так и систем связи нового поколения. Совершенно не секрет, что китайские компании в первую очередь используют интеллектуальный потенциал любой территории, где открывают свои представительства. Так же будет и в России – у наших специалистов появляется возможность реализовать себя на площадках китайской компании, получить достойно оплачиваемую работу у одного из лидеров рынка», – отмечает Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets.

    По разным прогнозам, до 2025 года инвестиции в сети нового поколения России и СНГ могут составить 30 млрд долларов, и при активизации работы на рынке со стороны китайской компании ее доля в проектах, особенно в странах ЕАЭС, может достичь 20–25%, указывает Деев. Скорее всего, Huawei захочет создать совместное предприятие на территории России, не исключает он.

    «В любом случае приход такой компании означает для России определенный прорыв в технологическом секторе.

    Это большой плюс в плане цифровизации экономики, создания прорывных технологий и открытия серьезной базы для перехода в новый технологический уклад. Это также обеспечит рост средних зарплат в IT-секторе и увеличит уплачиваемые налоги в бюджет», – считает Деев.

    Главное, предупреждает эксперт, чтобы российские подразделения Huawei не превратились в своеобразные «пылесосы», которые будут собирать все лучшее в плане интеллектуальных разработок российских специалистов с минимальной материальной отдачей для нашей страны. Это уже вопрос регулирования взаимоотношений китайской компании и российского Кабмина – необходимо взаимное соблюдение интересов и взаимное развитие для достижения поставленных целей.

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