Появилась полная версия интервью Лукашенко российским журналистам

Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал интервью российским СМИ, в котором рассказал о выборах президента в республике, протестах после них, а также об отношении к оппозиции.

Полная версия интервью продолжительностью 1 час 47 минут опубликована на YouTube-канале RT.

Интервью у Лукашенко брали российские журналисты Маргарита Симоньян, Антон Верницкий, Евгений Рожков и Роман Бабаян.