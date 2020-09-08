Анонсировано большое интервью Лукашенко российским журналистам

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 8 сентября в Минске даст большое интервью российским журналистам Маргарите Симоньян, Антону Верницкому, Евгению Рожкову и Роману Бабаяну.

«Интервью будут брать Антон Верницкий, Евгений Рожков, Роман Бабаян и я», – цитирует РИА «Новости» Симоньян.

Вместе с тем Telegram-канал «Пул Первого», который также анонсировал интервью, отметил, что Лукашенко ответит «на самые острые» вопросы.

«Есть вопросы к Лукашенко. И Лукашенко ответит! Уж поверьте, как всегда откровенно и на самые острые. Сегодня президент даст большое интервью», – говорится в сообщении.

В прошлый раз Лукашенко дал интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону. Президент рассказал о том, как Запад грозил отключить Белоруссию от SWIFT, ответил на вопрос об объединении России и Белоруссии, а также похвастался способностью «выпить полведра».

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