Экс-сотрудник угрозыска рассказал об обязанностях Ефремова перед общаком

После того, как осужденного на 8 лет за ДТП со смертельным исходом актера Михаила Ефремова переведут из СИЗО в колонию, ему следует играть роль рядовых заключенных, сказал газете ВЗГЛЯД бывший сотрудник угрозыска, полковник милиции в отставке, член адвокатской палаты Москвы Евгений Черноусов.

После вынесения приговора по делу о смертельном ДТП в центре столицы, Ефремова поместили в камеру карантинного отделения в СИЗО-5 «Водник» Москвы. Сотрудники отделения и сокамерники актера рассказали, что пока к нему не было претензий, поскольку он не вел себя как-то вызывающе и не требовал к себе особого внимания.

«Многие заключенные считают, что их несправедливо осудили и бесполезно их переубеждать в обратном. И если они увидят, что в отношении кого-то предпринимаются какие-то особенные меры, может возникнуть проблема. То есть в случае с Ефремовым, уже в колонии может оказаться так, что его популярность обернется против него. Увидят, что у него интервью берут постоянно, передачки носят – у большинства это вызывает зависть и воспринимается негативно», – говорит Черноусов.

В таком случае, полагает эксперт, артисту просто нужно будет «подстроиться» под своих сокамерников, вести себя скромно и тихо, а также постараться настроиться на ту манеру общения, к которой прибегают на зоне.

«Для заключенных Ефремов - лицедей, к нему изначально будет неоднозначное отношение. Здесь ему просто следует быть с другими осужденными на одной волне, перенимать их повадки и так далее. А это все он может. Если все увидят, что актера не воспринимают как особенного и все по-прежнему равны, а также, что он не отлынивает ни от какой работы, не требует к себе особого внимания, то и проблем с другими заключенными у него не будет», – считает Черноусов.

Он также отмечает, что помимо всего прочего, артисту следует делиться с другими всеми своими передачками (то есть скидывать в общак), тогда рядовые заключенные быстрее его примут «за своего». Если же он этого не будет делать, то быстро наживет врагов, потому что в тюрьме так не принято.

«Ни в коем случае ему нельзя кичиться тем, что он сам артист, и отец у него знаменитость. Это, безусловно, вызовет раздражение. Если кто-то что-то спросит, то ему следует просто коротко ответить, хотя в местах лишения свободы особо не принято о таком спрашивать, потому что каждый подозревает, что кто-то стучит. Соответственно, кто много задает вопросов – тоже становится подозрительным», – советует Черноусов.

Тем не менее, когда артиста уже окончательно переведут в подходящую для него колонию с соответствующими людьми, а в том, что это произойдет, эксперт уверен, Ефремову уже станет гораздо проще налаживать отношения с сокамерниками. Но до тех пор, пока этого не произойдет, он должен будет исправно играть роль такого же простого заключенного, как и другие.

Ранее в Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) сообщили, что Ефремову в СИЗО передали первую передачку. Также рассказали, что во вторник актер смотрел со своими сокамерниками футбол и назвал их «адекватными, нормальными людьми».