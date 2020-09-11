Стало известно о поведении Ефремова в СИЗО

Сотрудники СИЗО-5 и сокамерники актера Михаила Ефремова, осужденного на восемь лет колонии за ДТП в центре Москвы, не жалуются на него, сообщила член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева.

«Пока к нему не было претензий ни у сотрудников, ни у сокамерников. Он не был снобом, он не вел себя как-то вызывающе, не требовал к себе особого внимания, это важно», – сказала она в эфире Первого канала.

Меркачева уточнила, что Ефремову необходимо изложить в апелляции свою четкую позицию, поскольку общество хочет видеть, что он покаялся. В таком случае, по словам правозащитницы, есть шанс на сокращение срока для Ефремова или замену колонии общего режима на колонию-поселение.

Ранее Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима, признав его виновным в смертельном ДТП в центре Москвы. Осужденный помещен в камеру карантинного отделения в СИЗО-5 «Водник» Москвы.

Позже стало известно, что Ефремов перед апелляцией отказался от адвоката Эльмана Пашаева. Ефремов заявил, что Пашаев его «подставил» и теперь он доверяет только жене.