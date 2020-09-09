В ОНК раскрыли содержание первой передачи Ефремову в СИЗО

Осужденный на восемь лет колонии актер Михаил Ефремов получил первую передачу в следственном изоляторе, сообщил член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Марина Литвинович.

«Ему уже передали передачку: вчера он просил передать ему сигареты, чай и сахар. Чувствует он себя нормально, жалоб никаких от него не поступало. На завтрак была овсяная каша, он сказал, что с удовольствием все съел», – цитирует Литвинович ТАСС.

Актер сообщил ОНК, что во вторник смотрел с сокамерниками футбол. Он назвал их адекватными, нормальными людьми.

У Ефремова есть возможность ходить в спортзал, но артист сообщил ОНК, что не хочет туда ходить.

Во вторник Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима, признав его виновным в смертельном ДТП в центре Москвы. Осужденный помещен в камеру карантинного отделения в СИЗО-5 «Водник» Москвы.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД