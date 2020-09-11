Эксперт НОМ призвал наблюдателей тщательно проверять сообщения о ходе голосования

Любая информация о ходе голосования подается оппозиционной стороной в извращенном виде для дискредитации российской избирательной системы, заявил эксперт Ассоциации «Независимый общественный мониторинг», кандидат исторических наук Олег Иванников, призвав общественных наблюдателей тщательно проверять все сообщения.

«У нашей оппозиции все по-старому. Их задача – дискредитация нашей избирательной системы, подрыв доверия к выборам. Любую информацию о выборах они подают в извращенном ключе. Здравые эксперты, ведущие мониторинг выборов, ждали, откуда же начнется шествие фейков по стране. Ну, вот и дождались. Первый фейк прилетел из Иркутской области. И автор фейка – фигура одиозная, Любовь Соболь, – которая в прошлом гуду регулярно устраивала провокации на выборах в Мосгордуму. Решила свои грязные методы опять в дело пустить. Стала трезвонить по всем сетям, что в поселке Мегет Иркутской области в багажнике голосуют», – сказал Иванников РАПСИ.

По его словам, общественники и эксперты Иркутской области выяснили, что на фото изображен не поселок Мегет, а поселок Шароны.

«И тут вранье от Соболь. Члены избирательной комиссии в ходе досрочного голосования ящик с бюллетенями просто-напросто укрыли от дождя, чтобы бюллетени не намокли, проявили заботу к избирателям. Никаких нарушений здесь нет. В связи с данным фейком хочется рекомендовать общественным наблюдателям тщательнее перепроверять информационные потоки, поскольку мы видим, что оппозиция вновь пустилась во все тяжкие», – заключил Иванников.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в пятницу в России стартовали выборы в регионах, которые впервые проходят в новом формате. Теперь проголосовать можно будет в течение трех дней, а не только в воскресенье. А у жителей двух регионов появится возможность отдать голос через интернет. Но если внедрение новых видов голосования несет избирателям дополнительные удобства, то политическим партиям и избиркомам придется адаптироваться к новым реалиям.