Участвовавшие в задержании Флойда полицейские в США обвинили друг друга

Взгляд
11 сентября, пятница  |  Последнее обновление — 10:40  |  vz.ru
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Польская альтернатива «Северному потоку – 2» оставит Европу без газа

Польша нашла неожиданную замену «Северному потоку – 2» REUTERS/Kacper Pempel
Польша сделала неожиданное предложение Германии – заменить «Северный поток – 2» на газопровод Baltic Pipe. Это было подано как дружеский жест ради европейской солидарности и энергетической безопасности ЕС. Однако польская инициатива на самом деле таит угрозу для Европы, считают эксперты.  Подробности...
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Триединый день голосования меняет систему выборов

По мнению экспертов, с развитием онлайн-голосования уйдет в прошлое понятие «явка» Александр Бахтин/ТАСС
В пятницу в России стартуют выборы в регионах, которые впервые проходят в новом формате. Теперь проголосовать можно будет в течение трех дней, а не только в воскресенье. А у жителей двух регионов появится возможность отдать голос через интернет. Но если внедрение новых видов голосования несет избирателям дополнительные удобства, то политическим партиям и избиркомам придется адаптироваться к новым реалиям.  Подробности...
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Что нужно для пермского НЭПа

Пермь рассчитывает на инвестиционный бум Игорь Катаев/ТАСС
«Край просто предоставил два здания, причем разваленные. И вот вам результат: клиника с лучшим мировым оборудованием» – такими словами и. о. губернатора Пермского края Дмитрий Махонин в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказал об этом и иных примерах удачного привлечения инвестиций в свой регион. А также о других успешных практиках регионального управления. Подробности...
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Договор Сербии с Косово повлиял на отношения Белграда с Москвой

Путин и Вучич взаимно доверяют друг другу Михаил Метцель/ТАСС
Президент Сербии Александр Вучич сделал звонок своему российскому коллеге Владимиру Путину. Есть все основания полагать, что это было не обычное протокольное общение двух лидеров. Сразу после недавнего визита Вучича в Вашингтон Сербия отказалась от участия в учениях в Белоруссии – и это не единственный тревожный сигнал, который важен с точки зрения отношений России и Сербии. Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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Российское влияние на Украине придется восстанавливать с нуля

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Украина – страна с самым большим количеством русских людей за пределами России. Хотя бы по одной этой причине надо возобновлять отношения. Именно с людьми, а не с быстро меняющейся властью, не принадлежащей самой себе. Подробности...
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Простые ответов на вопросы о протестах в Белоруссии

Дмитрий Ольшанский, публицист
Победа враждебных России сил в бывшем советском мире ведет к двум вещам: жесткой языковой политике по изъятию русского языка из образования и государственного обихода и к военному сотрудничеству с другими «ядерными» государствами. Подробности...
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ЛГБТ-критерии «Оскара» схожи с идеологией СССР

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
То, что идеологическая сила диктует, какое кино снимать – это у людей нашего поколения, выросшего в СССР, еще в голове укладывается. Просто мы надеялись, что такого больше не будет никогда, потому что это неизбежно ведет к деградации. Но иногда они возвращаются. Подробности...
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Белоруссия расколола Евросоюз

Россияне передумали объединяться с белорусами

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Адвокат обеспечил Ефремову жесткий приговор

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Лесные пожары окрасили небо над Калифорнией в оранжевый цвет

Из-за дымки небо над Сан-Франциско окрасилось в оранжевый цвет. Многие высотные здания почти не видно из-за окутавшего их смога
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Названы имена победителей конкурса «Лидеры России – 2020»

В Подмосковье завершился третий сезон конкурса управленцев «Лидеры России». В течение двух дней 300 участников из десятка регионов решали задачи от именитых наставников. Каждое испытание позволяло проявить свои лучшие компетенции. Суперфиналистов ждали сразу несколько интересных встреч и церемония награждения
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В Индийском океане горит гигантский танкер с 2 млн баррелей нефти

Военно-морские силы Шри-Ланки начали в Индийском океане буксировку горящего танкера New Diamond с 2 млн баррелей нефти. Очаг возгорания произошел в машинном отделении. Экологи предупреждают, что в случае утечки сырья в океан произойдет одна из самых больших экологических катастроф за последние десятилетия
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    Участвовавшие в задержании Флойда полицейские в США обвинили друг друга

    11 сентября 2020, 10:35

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Четыре экс-полицейских американского города Миннеаполис, обвиняемые по делу об убийстве афроамериканца Джорджа Флойда, представляют разные версии его задержания и винят в случившемся друг друга, следует из судебных документов.

    Согласно документам суда, каждый экс-полицейский заявляет, что по его мнению, не он ответственен за то, что произошло 25 мая, когда погиб Флойд. Так, полицейские с небольшим опытом считают, что они подчинялись «бывалому» Дереку Шовину. Тот, в свою очередь, утверждает, что он только помогал при задержании. Документы показывают, что все четверо по-разному воспринимают свою роль в «операции» и по-разному смотрят на то, кто был в ней главным.

    Адвокаты экс-полицейских выступают за то, чтобы дела их клиентов рассматривались по-отдельности, поскольку они представляют разные версии событий, приведших к гибели афроамериканца. Прокуратура выступает за совместное рассмотрение дел. Как ожидается, судья рассмотрит этот вопрос в пятницу.

    «Очень вероятно, что на суде будут представлены противоположные линии защиты», – передает РИА «Новости» ходатайство, поданное адвокатом полицейского Томаса Лейна, на этой неделе. «Вполне вероятно, что у всех полицейских разные версии того, что случилось, и они возлагают вину друг на друга», – говорится в документе.

    Лейн и еще двое других бывших полицейских Миннеаполиса – Александер Куэнг и Ту Тао – обвиняются в пособничестве и подстрекательстве к убийству. Шовин обвиняется по трем пунктам: убийство 2-й степени без умысла при совершении тяжкого преступления, убийство 3-й степени при совершении чрезвычайно опасного деяния и непредумышленное убийство 2-й степени в силу халатности, создающей необоснованный риск. Если его вина будет доказана, ему грозит многолетний срок заключения.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как протесты, спровоцированные гибелью чернокожего Джорджа Флойда, перекинулись из США в континентальную Европу и в Британию.

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