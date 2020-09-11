Ученые представили способную обнаружить симптомы коронавируса маску

Взгляд
11 сентября, пятница  |  Последнее обновление — 09:03  |  vz.ru
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Польская альтернатива «Северному потоку – 2» оставит Европу без газа

Польша нашла неожиданную замену «Северному потоку – 2» REUTERS/Kacper Pempel
Польша сделала неожиданное предложение Германии – заменить «Северный поток – 2» на газопровод Baltic Pipe. Это было подано как дружеский жест ради европейской солидарности и энергетической безопасности ЕС. Однако польская инициатива на самом деле таит угрозу для Европы, считают эксперты.  Подробности...
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Триединый день голосования меняет систему выборов

По мнению экспертов, с развитием онлайн-голосования уйдет в прошлое понятие «явка» Александр Бахтин/ТАСС
В пятницу в России стартуют выборы в регионах, которые впервые проходят в новом формате. Теперь проголосовать можно будет в течение трех дней, а не только в воскресенье. А у жителей двух регионов появится возможность отдать голос через интернет. Но если внедрение новых видов голосования несет избирателям дополнительные удобства, то политическим партиям и избиркомам придется адаптироваться к новым реалиям.  Подробности...
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Что нужно для пермского НЭПа

Пермь рассчитывает на инвестиционный бум Игорь Катаев/ТАСС
«Край просто предоставил два здания, причем разваленные. И вот вам результат: клиника с лучшим мировым оборудованием» – такими словами и. о. губернатора Пермского края Дмитрий Махонин в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказал об этом и иных примерах удачного привлечения инвестиций в свой регион. А также о других успешных практиках регионального управления. Подробности...
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Договор Сербии с Косово повлиял на отношения Белграда с Москвой

Путин и Вучич взаимно доверяют друг другу Михаил Метцель/ТАСС
Президент Сербии Александр Вучич сделал звонок своему российскому коллеге Владимиру Путину. Есть все основания полагать, что это было не обычное протокольное общение двух лидеров. Сразу после недавнего визита Вучича в Вашингтон Сербия отказалась от участия в учениях в Белоруссии – и это не единственный тревожный сигнал, который важен с точки зрения отношений России и Сербии. Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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Простые ответов на вопросы о протестах в Белоруссии

Дмитрий Ольшанский, публицист
Победа враждебных России сил в бывшем советском мире ведет к двум вещам: жесткой языковой политике по изъятию русского языка из образования и государственного обихода и к военному сотрудничеству с другими «ядерными» государствами. Подробности...
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ЛГБТ-критерии «Оскара» схожи с идеологией СССР

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
То, что идеологическая сила диктует, какое кино снимать – это у людей нашего поколения, выросшего в СССР, еще в голове укладывается. Просто мы надеялись, что такого больше не будет никогда, потому что это неизбежно ведет к деградации. Но иногда они возвращаются. Подробности...
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Польша хочет вернуться в XVII век, чтобы воевать с русскими

Олег Хавич, политический аналитик
На днях президент Польши заявил, что «последний раз такую силу, как ныне, Польша имела в XVII веке». А всё потому, что тогда Речь Посполитая воевала не по линии «Север – Юг», а «на других направлениях». То есть с Россией. Подробности...
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Белоруссия расколола Евросоюз

Россияне передумали объединяться с белорусами

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Адвокат обеспечил Ефремову жесткий приговор

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Лесные пожары окрасили небо над Калифорнией в оранжевый цвет

Из-за дымки небо над Сан-Франциско окрасилось в оранжевый цвет. Многие высотные здания почти не видно из-за окутавшего их смога
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Названы имена победителей конкурса «Лидеры России – 2020»

В Подмосковье завершился третий сезон конкурса управленцев «Лидеры России». В течение двух дней 300 участников из десятка регионов решали задачи от именитых наставников. Каждое испытание позволяло проявить свои лучшие компетенции. Суперфиналистов ждали сразу несколько интересных встреч и церемония награждения
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В Индийском океане горит гигантский танкер с 2 млн баррелей нефти

Военно-морские силы Шри-Ланки начали в Индийском океане буксировку горящего танкера New Diamond с 2 млн баррелей нефти. Очаг возгорания произошел в машинном отделении. Экологи предупреждают, что в случае утечки сырья в океан произойдет одна из самых больших экологических катастроф за последние десятилетия
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    Ученые представили способную обнаружить симптомы коронавируса маску

    11 сентября 2020, 08:29

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Сингапурские ученые разработали маску, которая может зафиксировать симптомы, свидетельствующие о подозрении на коронавирус.

    Устанавливаемые в материал маски крошечные датчики собирают информацию о пульсе, температуре тела, давлении, а также измеряют уровень кислорода. Анализ показаний производится примерно раз в полчаса, а получаемые данные при помощи Bluetooth передаются на специальное приложение мобильного телефона. После этого врачи могут оценить изменения состояния человека, передает ТАСС.

    Как рассказал один из авторов проекта профессор Чэнь Сяодун из Наньянского технологического университета, чипы покрываются специальным материалом (из него изготавливаются некоторые детские игрушки), в результате чего становятся влагоустойчивыми и при этом чувствительными к получаемой информации.

    По словам ученого, одновременно ведется разработка единого интегрированного датчика. Эксперт также рассказал, что в настоящее время стоимость новинки составляет 50 сингапурских долларов (36,5 долларов США), но при массовом производстве ее цена будет около 20 сингапурских долларов (14,6 долларов США).

    Напомним, ранее в сентябре несколько крупных авиакомпаний объявили, что не будут пускать на борт самолета пассажиров в маске или респираторе с клапаном.

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