Эксперт: Новые партии сумели расшевелить молчаливую часть электората

Кризис в Белоруссии консолидировал россиян – избиратели не хотят повторения у себя «минского сценария». Поэтому стоит ожидать, что «Единая Россия» как гарант стабильности получит результат выше обычного. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД политтехнолог Марат Баширов, комментируя ход Единого дня голосования.

«Оказались правы те люди, которые говорили, что трехдневное голосование позволит более активно принимать участие в процедурах избрания депутатов и губернаторов. Это позволяет гражданам выбирать свой, удобный режим голосования», – считает эксперт Института коммуникационного менеджмента ВШЭ Марат Баширов.

Многодневное голосование особенно комфортно для тех, кто работает в режиме «сутки через сутки» или «сутки через двое», подчеркивает политолог. «Некоторые люди уезжают в пятницу на дачу. Им лучше проголосовать сразу в пятницу, чем рано днем возвращаться в воскресенье. Это все помогает вовлечь больше граждан в голосование», – уверен эксперт.

Баширов согласен с выводами о том, что явка в первый день трехдневного голосования в регионах оказалось выше, чем явка в первый день голосования по поправкам в Конституцию. «Я посмотрел данные по Дальнему Востоку. Там по сравнению с общероссийским голосованием по поправкам в явка выше в два с половиной раза», – указал эксперт.

Трехдневное голосование также оказалось удобным с психологической и эпидемиологической точек зрения, отметил Баширов. «Пандемия коронавируса, разумеется, негативно повлияла на психологическое самочувствие граждан, на их желание посещать многолюдные места. Но благодаря трехдневному голосованию на избирательных участках снижается концентрация. Зная это, на участки придут те граждане, которые при однодневном голосовании, возможно, предпочли бы остаться дома», – полагает собеседник.

Важная особенность нынешних региональных выборов – участие недавно образованных партий, отметил Баширов. Активнее всего себя проявили: партия Захара Прилепина «За правду», чьи списки зарегистрированы на выборах в заксобрания восьми регионов, а также партия «Новые люди», чьи кандидаты баллотируются в четырех областях. «Претензии выдвиженцев новых партий на депутатские места расшевелили ту часть избирателей, которые не видели своих кандидатов, но и не готовы уходить в протесты. Эти «молчуны» теперь идут голосовать», – отметил Баширов.

Выборы уже сопровождаются серией вбросов о якобы имевших место нарушениях. Но на деле пока не заметно ни процедурных нарушений, которые были бы зафиксированы наблюдателями, ни уличных протестных акций, констатировал политолог. По его прогнозу: если протесты и зазвучат, то, скорее, из уст традиционных оппозиционных партий. Возможно, недовольные «старые» оппозиционеры попытаются оспорить результаты, полученные новыми партиями, считает Баширов.

Кроме этого политолог указал на откровенный провал «Умного голосования», которое продвигал блогер Алексей Навальный – речь, напомним, идет об алгоритме, цель которого – подсказать избирателю наиболее сильного соперника для кандидата от «Единой России». Но на деле система не работает, заметил Баширов.

«Есть откровенные недоработки или что еще хуже – имитация деятельности по «Умному голосованию». Деньги выделены, но Навальный лежит в больнице далеко от России, проконтролировать не может – и система рушится. У меня есть информация по Ленинградской области. Там происходит откровенная профанация. То есть назначенные следить за «Умным голосованием» люди просто осваивают деньги, надеясь, что это нельзя проконтролировать», – заметил эксперт.

Пока рано строить прогнозы, но можно ожидать, что «Единая Россия» получит результат выше обычного, полагает Баширов. Это продиктовано запросом на стабильность, полагает эксперт. «Кризис в Белоруссии консолидировал избирателей – люди не хотят повторения того, что сейчас происходит в Минске», – пояснил он.

В пятницу в России стартовали выборы различных уровней в регионах, в том числе в 18 субъектах федерации пройдет голосование за кандидатов в губернаторы. Региональная кампания впервые проходит в новом формате – голосовать можно в течение трех дней, а не только в воскресенье, как раньше. В Курской и Ярославской областях у избирателей есть возможность отдать голос через интернет. Если житель другого «голосующего» региона в эти три дня оказался в Москве, он также может голосовать через Интернет – для этой цели областные, краевые и республиканские избиркомы открыли цифровые избирательные участки.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в Центризбиркоме уже обратили внимание на то, что электронное голосование явно востребовано избирателями в Ярославской и Курской областях. Очень высокая явка на дистанционном электронном голосовании наблюдается и в столице.