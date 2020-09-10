Госдеп США поддержал действия грузинской полиции против антироссийских демонстрантов

Госдеп США в ежегодном отчете заявил о том, что полиция Грузии «выполняет свои функции и поддерживает порядок в том числе в случаях непредвиденных акций протеста», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.

По оценке Госдепа, во время антироссийских акций протеста в Тбилиси в июне прошлого года «имело место серьезное противостояние, когда демонстранты попытались войти в парламент».

Как отмечается, «сотни человек пострадало», включая демонстрантов, от резиновых пуль.

Комментируя это, авторитетный грузинский аналитик Заал Анджапаридзе заявил, что «Госдеп основывается на фактах, а не на эмоциях», и поэтому Вашингтон считает, что полиция «применила законную силу против тех, кто хотел ворваться в парламент».

В 2019 году отношения между Москвой и Тбилиси обострились после того, как руководитель российской делегации в Межпарламентской Ассамблее православия Сергей Гаврилов в парламенте Грузии занял кресло председателя.

Воспользовавшись недовольством в обществе, лидеры оппозиции повели радикалов, в основном из числа сторонников экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, на штурм, полиция вынужденно применила резиновые пули, слезоточивый газ и водометы. Пострадали около 240 человек, в том числе 80 полицейских.

Генпрокуратура расценила происходившее как попытку госпереворота.

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