Для грузинских политиков предложили наказание за антироссийские протесты в Тбилиси

Министр обороны Грузии, политический секретарь правящей «Грузинской мечты» Ираклий Гарибашвили заявил о необходимости путем парламентских выборов в октябре отстранить от активной политики партии тех, кто устроил беспорядки в Тбилиси в июне 2019 года из-за визита российских депутатов. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Мы хорошо помним эти события. Признали свою ошибку (речь о занятии депутатом ГД Сергеем Гавриловым кресла председателя парламента Грузии – прим. ВЗГЛЯД). Но за этим последовала попытка дестабилизировать обстановку в нашей стране, на которую мы ответили должным образом», – сказал Гарибашвили.

«Эту силу, которая создает в стране дестабилизацию, вносит хаос, является главной деструктивной, мы все вместе должны вывести за политическое поле», – заявил министр.

За организацией беспорядков в июне прошлого года в основном стояли «Единое национальное движение» экс-президента Михаила Саакашвили и сателлиты этой партии, в связи с чем Ираклий Гарибашвили назвал их «объединением самых страшных людей».

«Для поддержания стабильности в стране выборы в парламент имеют решающее значение», – отметил министр обороны.

Он также вспомнил о войне 2008 года, сказав, что прежние власти тогда «завели страну в тупик».

«Узаконена оккупация (так в Грузии говорят об Абхазии и Южной Осетии), мы потеряли более 100 сел, получили десятки тысяч беженцев», – напомнил он.

В 2019 году отношения между Москвой и Тбилиси обострились после того, как руководитель российской делегации Сергей Гаврилов в парламенте Грузии занял кресло председателя.

Воспользовавшись недовольством, лидеры оппозиции повели радикалов на штурм, полиция вынужденно применила резиновые пули, слезоточивый газ и водометы. Пострадали около 240 человек, в том числе 80 полицейских. Генпрокуратура расценила происходившее как попытку госпереворота.