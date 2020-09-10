ОП нашла фейки о подкупе студентов и давлении на оппозицию в преддверии ЕДГ

В преддверии единого дня голосования (ЕДГ) рабочая группа при Общественной палате (ОП) России проводит мониторинг Сети, чтобы предотвратить распространение недостоверной информации. На данный момент уже обнаружены несколько фейков.

Первый зампред Координационного совета ОП по общественному контролю за голосованием, руководитель рабочей группы ОП по наблюдению за дистанционным электронным голосованием Александр Малькевич рассказал, что один из фейков был опубликован на сайте «Тайга.инфо»: там рассказывалось, что студентам в Новосибирске якобы предлагают деньги за голос на выборах в законодательное собрание области, говорится в сообщении на сайте палаты.

«Информация среди студентов распространялась в паблике «Помогу в НГУ» и Telegram-канале «Как оно работает» (48 участников). На аватарке канала был размещен логотип «Единой России», – добавил он.

При этом «на скриншоте переписки координатора со студентами частично виден синий фон за текстом, что может быть признаком фальсификации переписки, либо плохого качества разрешения экрана, с которого делался скриншот».

«То, что этот фон по-разному выводится у разных групп текста, может дополнительно свидетельствовать о фальсификации», – сказал Малькевич.

Кроме того, «пост, распространяемый в паблике «Помогу в НГУ», был удален», и «никаких других сведений, подтверждающих достоверность данной информации, не обнаружено».

«Аватаркой Telegram-канала администраторы сделали логотип партии «Единая Россия», что может быть провокацией оппонентов», – добавил Малькевич.

Еще одно ложное сообщение касалось костромской кампании: в начале сентября стали массово выходить обзорные статьи, где перечисляются якобы факты давления на оппозиционных кандидатов со стороны органов власти. В качестве таковых называется отказ избиркома регистрировать на выборах в Костромскую областную думу партию «Народ против коррупции».

В сообщениях указана неверная причина отказа.

«Партии «Народ против коррупции» действительно было отказано в регистрации. Однако причиной стало не противодействие региональных властей, а непредоставление в срок необходимых документов. Об этом свидетельствует запись на официальном сайте Избирательной комиссии Костромской области», – объяснил Малькевич.

Представитель ОП напоминил об опасности манипуляции общественном мнением с помощью фейковых сообщений и призвал граждан внимательно проверять распространяемые в Сети новости, не доверять сомнительным источникам.