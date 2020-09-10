Экс-глава офиса Зеленского назвал «самого авторитетного» человека в его окружении

Бывший глава офиса президента Украины Андрей Богдан назвал имя «самого авторитетного» человека в окружении Владимира Зеленского. Он заявил, что наибольшее влияние на главу государства оказывает депутат Рады Николай Тищенко.

«Николай Тищенко – это тот человек, который не просто моральный авторитет, но и, знаешь, визионер. Он пользуется доверием общества», – сказал Богдан в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

Гордон несколько раз переспросил, не шутит ли его собеседник и попросил быть с ним честным. «Сейчас ты меня разводишь? (…) не знаю просто, как к этому относиться», – сказал журналист.

При этом Богдан отметил, что это только его мысли, он привел несколько аргументов в поддержку своей позиции. Он отметил, что Тищенко «достаточно умный парень для Офиса президента и добавил, что нардеп часто появляется в эфирах, что, как уверяет Богдан, говорит об умении Тищенко «общаться и работать». Гордон признался, что слова Богдана поставили его в тупик.

В интервью Богдан также рассказал, что сотрудники офиса президента Украины, в том числе руководитель офиса Андрей Ермак, периодически встречаются с бывшим украинским лидером Петром Порошенко.