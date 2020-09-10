Песков оценил решение о снятии ограничений по COVID

Практика показала, что решение о снятии ограничительных мер по коронавирусу верное, удалось спасти сезон в туристически зависимых регионах, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Безусловно, решение о поэтапном снятии ограничительных мер во всех регионах, в том числе в регионах, где самые популярные туристические направления, принимались все-таки с учетом мнения врачей, специалистов, эпидемиологов. Практика показала, что все было сделано верно, удалось спасти туристический сезон, столь жизненно важный для туристически ориентированных регионов», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

Он отметил, что ограничения снимались только после того, как медицинская инфраструктура регионов была усилена с учетом эпидемиологических требований.

По его словам, резких волн увеличения инфицированных коронавирусом в туристических регионах России нет.

«Мы видим, что каких-то резких скачков, резких волн увеличения количества инфицированных (коронавирусом) нет ни в одном из этих регионов, поэтому я считаю, что эта деятельность (снятие ограничений в туристических регионах РФ) тщательно продуманная и оправданная», – сказал Песков в ходе общения с региональными журналистами.

Напомним, в сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 5363 новых случая коронавируса в 84 регионах, из них 24,3% не имели клинических проявлений болезни».

Всего в стране выявлено 1 046 370 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 862 373 человек, из них 5915 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 128 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 18 263 человека. Накануне, 9 сентября, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 5218. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 145.

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