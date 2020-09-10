В России за сутки выявили 5,4 тыс. случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявлено 5363 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1,05 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 5363 новых случая коронавируса в 84 регионах, из них 24,3% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 695, Санкт-Петербурге – 215, Московской области – 169.

Всего в стране выявлено 1 046 370 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 862 373 человек, из них 5915 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 128 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 18 263 человека.

Накануне, 9 сентября, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 5218. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 145.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.