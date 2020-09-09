В России за сутки выявили 5,2 тыс. случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявлено 5218 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1 млн 41 тыс. случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 5218 новых случаев коронавируса в 83 регионах», при этом из них 22,9% не имели клинических проявлений болезни.

Зафиксировано 142 летальных исхода, полностью выздоровело 6 тыс. 409 человек.

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 642, Санкт-Петербурге – 218, Московской области – 164.

Всего в стране выявлено 1 млн 41 тыс. 7 вирус-положительных пациентов в 85 регионах. За весь период зафиксировано 18 тыс. 135 летальных исхода, выздоровело 856 тыс. 458 человек.

Накануне, 8 сентября, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 5099. Таким образом, число новых случаев за сутки увеличилось на 119.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД