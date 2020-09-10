Епархия прокомментировала отлучение от церкви схимонаха Сергия

Схимонаху Сергию (Николаю Романову) после его отлучения от церкви будут недоступны все церковные таинства, он будет жить как некрещеный человек, сообщил председатель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ екатеринбургской епархии протоиерей Максим Миняйло.

«Человек, который от церкви себя отлучил, ему недоступны все те благодатные таинства, к которым может прибегнуть крещеный человек. Фактически этот человек существует как некрещеный человек. В случае его смерти, не дай бог, он не будет предан молитве и отпеванию, его имя не может возноситься на молитве в храме и записки с его именем не могут приниматься на поминовение в храмах. Вот что значит отлучение от церкви. Серьезнее этого, что сегодня произошло с отцом Сергием, быть ничего не может. Это весьма и весьма тяжелый случай», – передает РИА «Новости» слова Миняйло.

Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря отец Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 – это «псевдопандемия», что россиян хотят поместить в «электронный лагерь Сатаны», «беззаконно сажают на самоизоляцию», лишают «свободы и работы». Из-за высказываний церковный суд лишил его сана.

По административному делу о распространении недостоверной информации он был оштрафован на 90 тыс. рублей, а в рамках дела по статье «возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» – на 18 тыс. рублей.



В епархии отмечали, что все таинства, если они будут совершены Сергием после запрета в служении, будут являться незаконными и недействительными, а единственной законной настоятельницей обители является игумения Варвара (Крыгина), которая покинула обитель из-за несогласия с Сергием.

Напомним, ранее в четверг суд екатеринбургской епархии принял решение отлучить от церкви уральского схимонаха Сергия (Николая Романова), которого ранее лишили сана.