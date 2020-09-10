Нарколог Минздрава рассказал о влиянии алкоголя и табака на коронавирус

Алкоголь и табак, употребляемые в любых дозах, повышают вероятность заразиться COVID-19, поскольку проницаемость мембраны, препятствующей проникновению инфекции в организм человека, становится больше, заявил главный внештатный специалист психиатр-нарколог министерства здравоохранения Евгений Брюн.

«Любая доза алкоголя повышает шансы по заражению (коронавирусом). То же самое, кстати, касается и табака, который своим раздражающим действием – смолы, различные вещества тоже входят – разрушают мембрану – повышает шансы заразиться», – передает РИА «Новости» слова Брбна.

Он пояснил, что присутствие алкоголя в организме повышает проницаемость мембраны, «мембрана в наших клетках – это основной барьер, который препятствует проникновению инфекции».

Напомним, в сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 5363 новых случая коронавируса в 84 регионах, из них 24,3% не имели клинических проявлений болезни».

Всего в стране выявлено 1 046 370 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 862 373 человек, из них 5915 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 128 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 18 263 человека. Накануне, 9 сентября, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 5218. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 145.

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