Эксперт счел неслучайным совпадением публикации о COVID накануне ЕДГ

Сообщения о расхождениях в статистических данных о смертности в период коронавирусав России, участившиеся в последнее время, могут иметь заказной характер на фоне единого дня голосования (ЕДГ) 13 сентября, считает российский политолог, директор Института новейших государств Алексей Мартынов.

Мартынов заявил, что «ложные мемы давят на психофизическое состояние огромного количества людей, в том числе и манипуляции со статистикой, если я правильно понимаю методу формирования этих заказных публикаций негативного характера», передает портал стопкоронавирус.рф.

«В том, что они заказные, сомнений нет», – считает эксперт.

Он отметил, что попытки дискредиировать успехи российских разработчиков вакцин или напугать россиян второй волной коронавируса, исходящие из западных СМИ, напоминают ему ситуацию с попыткой якобы разоблачить данные о статистике коронавируса в России.

«Выдергивают цифры, переворачивают их вверх ногами, говорят: «Смотрите, не соответствуют конечным данным». Правильно, они не могут соответствовать. Смерть от COVID-19 и смерть при наличии COVID-19 – две большие разницы. Вот человек, который попал в аварию со смертельным исходом, у него вдруг потом обнаружили положительный тест на коронавирус. От чего он умер? От COVID-19? Или все-таки от машины? Эти вещи понятны абсолютно всем, тем не менее многие ими манипулируют», – пояснил Мартынов.

По его словам, «это именно заказ, а то, что это случайно совпадает перед единым днем голосования – таких случайностей не бывает».

До этого глава Минздрава России Михаил Мурашко прокомментировал данные Росстата о росте смертности в России в мае-июле текущего года. Он подчеркнул, что в стране учет летальных случаев и определение причин смерти проводятся в строгом соответствии с требованиями Международной статистической классификации болезней.

«Как показывает накопленный опыт и анализ случаев смерти в период эпидемического подъема, увеличение смертности среди населения в период пандемии COVID-19 связано как непосредственно с коронавирусной инфекцией, так и с декомпенсацией других заболеваний, где COVID-19 способствовал их более тяжелому течению, например сахарного диабета, болезней системы кровообращения, онкологических заболеваний», – подчеркнул министр.

Напомним, в России основанием для внесения человека как умершего от COVID-19 является паталогоанатомическое заключение. Оно обязательно в случае смерти с инфекционным заболеванием.

В Нью-Йорке, например, без паталогоанатомического заключения в списки умерших вносили всех, у кого был положительный тест, а также и всех тех, у кого были внешние симптомы коронавируса. Соответственно, число умерших за счет этого сильно возросло.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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