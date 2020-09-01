Россия осудила спекуляции Эстонии на «националистических инстинктах»

Посольство России прокомментировало заявление спикера эстонского парламента Хенна Пыллуааса в связи с 26-й годовщиной вывода Вооруженных сил России с территории Эстонии.

Пыллуаас заявил, что Вторая мировая война закончилась для Эстонии, когда ее покинули российские военные, которых Пыллуаас назвал «оккупационными войсками». При этом спикер парламента заявил, что «геополитические амбиции и отношения Кремля с соседними странами, к сожалению, не изменились со временем». Он считает, что Россия стремится «восстановить империю и сферу влияния» СССР, передает РИА «Новости».

Посольство России отметило, что войска из Эстонии вывели после кропотливой совместной работы дипломатов и военных двух стран. Эта работа в 1991–1994 годах велась на основе взаимного уважения. Ее результатом стало подписание договора о выводе российских военных.

Подчеркивается, что «в преамбуле этого соглашения зафиксировано, что стороны, заключая его, желают обеспечить благоприятные условия для дальнейшего развития отношений добрососедства и всестороннего сотрудничества».

Официальное заявление Пыллуааса, прозвучавшее через 26 лет после подписания документа, «не дает никаких оснований питать какие-либо иллюзии на этот счет», считают в посольстве. Дипломаты выразили сожаление в связи с тем, что «спекулирующие на националистических инстинктах политики пытаются самоутверждаться за счет нагнетания антироссийской истерии, полностью игнорируя дух и букву договора, сыгравшего весьма важную роль в российско-эстонских отношениях».

Напомним, глава российского МИДа Сергей Лавров обвинил Эстонию в дискриминации русскоязычного населения.