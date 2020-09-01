«Ласточки» начали курсировать по маршруту Краснокамск – Пермь

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1 сентября, вторник  |  Последнее обновление — 15:44  |  vz.ru
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США ослабляют доллар послевоенными методами

После коронакризиса доллар будет слабее иены, франка и евро Bernhard Cla&#223;en/Global Look Press
Американской валюте после объявления новой политики ФРС пророчат многолетний тренд на ослабление. США идут на это сознательно, чтобы помочь своей экономике, пострадавшей от коронавируса сильнее, чем ожидалось. Это испытанный прием – так американцы поступали, например, после Второй мировой войны. Приведут ли эти действия к краху доллара и как все это отразится на российской валюте? Подробности...
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Лукашенко остается с Белоруссией

По версии пресс-службы Лукашенко, во время воскресных протестов президент находился в оцепленной оппозицией резиденции с автоматом в руках Пресс-служба президента РБ/РИА Новости
Завершение третьей недели белорусских протестов совпало с днем рождения Александра Лукашенко. Главным подарком для президента стало то, что из противостояния с оппозицией он вышел победителем. Цена, заплаченная за эту победу, окажется выше той, на которую рассчитывал Батька, но Россию такое развитие событий полностью устраивает.  Подробности...
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Севастополь ищет дорогу к самодостаточности

Благоустройство Севастополя происходит в режиме реального времени Сергей Мальгавко/ТАСС
Город – но федерального значения. Курорт – но во времена борьбы с пандемией. Огромная помощь федерального центра – и желание жить по собственным, заработанным средствам. Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев рассказал специальному корреспонденту газеты ВЗГЛЯД, как следует выстраивать баланс между этими и другими, зачастую противоречащими друг другу, вопросами.  Подробности...
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Главный враг России на Балканах теряет власть

Джуканович контролировал власть в своей республике дольше, чем любой другой правитель Европы Risto Bozovic/AP/ТАСС
Парламентские выборы в Черногории завершились сенсацией: власть в этой стране впервые перейдет в руки просербской и пророссийской оппозиции, некогда пытавшейся воспрепятствовать вступлению республики в НАТО. Но это в теории. На практике трудно поверить, что один из самых хитрых врагов России в Европе &#8722; Мило Джуканович &#8722; решится расстаться с троном, который занимает уже 30 лет.  Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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Белоруссии пора переходить на российский рубль

Антон Любич, экономист
Белорусский рубль – валюта тех, на ком держится режим Лукашенко. Такая вот «валютно-политическая экономия». Поэтому, подрывая белорусский рубль, протестующая улица действительно ударяет именно по власти. Но как такая ситуация стала возможной? Подробности...
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В Россию импортируют идеологию намеренного разрушения семьи

Сергей Худиев, публицист, богослов
Ничего хорошего нельзя сказать про обычай «женского обрезания». Но люди его хотя бы не вводили, а унаследовали из тьмы веков. А вот мода на ЛГБТ вообще и «перемену пола» в особенности находится пока что на подъеме – и энергично продвигается по всему миру. Подробности...
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Слабой государственности Белоруссии должен помочь ЕАЭС

Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Евразийская экономическая интеграция и Евразийский экономический союз изначально задумывались в качестве способа укрепить суверенитет слабых государств бывшего СССР. Но насколько эффективным он оказался в современных условиях? Подробности...
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Балканский враг России потерпел поражение

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Украина порвала с Лукашенко

Лукашенко боится потерять Гродно

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Появилось изображение будущего китайского авианосца

ВМС Китая опубликовали изображение проекта перспективного китайского атомного авианосца. Рисунок выполнен с помощью компьютерной графики. Заявляется, что водоизмещение авианосца будет 160 тысяч тонн, длина 400 метров и ширина 95 метров
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Родившиеся в берлинском зоопарке панды отметили первый день рождения

Родившиеся в зоопарке Берлина детеныши большой панды отметили первый день рождения. Их появление стало большим событием не только для Германии. Большие панды редко размножаются в неволе, а рождение близнецов – особая редкость. Детенышей отправят в Китай, когда им исполнится четыре года
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Порвался самый большой флаг Украины

Полотнище размером 16 на 24 метра было поднято в честь Дня независимости 22 августа и продержалось только четыре дня. Заявлялось, что флаг поднят на самом длинном в республике флагштоке, который выше монумента «Родина-мать». Коммунальщики заверяют, что у них есть еще пять запасных флагов
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    «Ласточки» начали курсировать по маршруту Краснокамск – Пермь

    1 сентября 2020, 14:59

    Текст: Наталья Ануфриева

    На направлении Краснокамск – Пермь 1 сентября начали курсировать современные электропоезда «Ласточка». Рейс перевез уже 307 жителей Краснокамска в Пермь.

    Одними из первых пассажиров скоростного пригородного поезда со станции Краснокамск стали глава Пермского края Дмитрий Махонин и начальник Свердловской железной дороги Иван Колесников, следует из сообщения на сайте губернатора и правительства Пермского края.

    Жительница Краснокамска Нина Кузнецова рассказала, что сейчас добираться до Перми стало гораздо быстрее и комфортнее: «Раньше ездили на перекладных через Закамск. Когда сделали прямое сообщение, стало лучше, но автобусных рейсов не хватало. А теперь стало очень удобно. На поезде едешь быстро и комфортно, в вагоне светло, нет давки, как в автобусах, идет очень мягко. Теперь буду ездить в Пермь чаще».

    Глава Прикамья назвал открытие железнодорожного сообщения между двумя городами историческим событием, которое позволит Краснокамску включиться в транспортную схему пермской агломерации.

    «Реализовали проект, о котором весной подумали и приняли решение. Быстро рассчитали и сделали – первая «Ласточка» прошла из Краснокамска в Пермь. Такого не было с постсоветских времен. Естественно, будем продолжать развивать пригородное железнодорожное сообщение: нам необходимо увеличить и скорость движения, и завершить обустройство путей. В следующем году вместе с РЖД планируем запустить сообщение из Закамска в Пермь. Правобережная часть Перми готова к пуску электрички. В проекте предусмотрены остановочные пункты: они планируются на комплексе пермского «политеха», Сердечно-сосудистого центра и ТЦ «Спешилов» – территории, на которых будут развиваться социальные объекты. Пермь – протяженный город, и «Ласточка» как нельзя кстати помогает нам сблизить города края», – отметил Махонин.

    По словам Колесникова, Свердловская железная дорога заинтересована в дальнейшем улучшении качества транспортного обслуживания пассажиров. «Самое главное для нас и для края – удобство пассажиров, применение современных востребованных технологий. У Перми большая транспортная схема. У города большая протяженность, он расположен на двух берегах, есть большие поселения-спутники. ЖД-транспорт как никакой другой может объединить людей простыми и эффективными решениями. Будем повышать скорости на этом направлении, сокращать интервалы между поездами».

    Отмечается, что в первую неделю курсирования проезд в направлении Краснокамска будет бесплатным для всех пассажиров. С 8 сентября стоимость поездки в одну сторону составит 70 рублей.

    В рамках подготовки к курсированию «Ласточек» СвЖД было отремонтировала свыше 8 км пути, проведено усиление контактной сети, оборудован железнодорожный переезд на перегоне Оверята – Краснокамск. На станции Краснокамск было установлено дополнительное освещение, построена пассажирская платформа с ограждением и теневым навесом, благоустроена прилегающая территория.

    Открытие движения пригородных электропоездов между Пермью и Краснокамском стало первым этапом совместного проекта ОАО «РЖД» и Пермского края. Для этого на СвЖД поступили два поезда «Ласточка», отвечающие пожеланиям пассажиров в части комфорта, скорости и безопасности. На втором и третьем этапах (до конца 2022 года) предполагается строительство ТПУ Краснокамск, новых электрифицированных железнодорожных участков и трех остановочных пунктов (Никитино, Шоссейная, Заводская). В перспективе планируется также сокращение времени в пути скоростных электропоездов.

    По маршруту ежедневно будут курсировать современные «Ласточки» (два поезда по пять вагонов каждый). Они оборудованы комфортными креслами самолетного типа, розетками для зарядки телефонов и гаджетов, биотуалетами и кондиционерами. Каждый поезд вмещает более 400 пассажиров.


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