Опубликованы подробности биографий кандидатов от «Умного голосования»

Проект «Фонд бабла с коррупцией» опубликовал некоторые подробности из биографий кандидатов от оппозиции, получивших поддержку «Умного голосования» блогера Алексея Навального.

Так, координатор штаба Навального в Томске Ксения Фадеева «не имеет за спиной серьезного политического опыта, у нее нет собственной предвыборной программы». Кроме того, Фадеева первым же делом попросила избирателей о финансовой поддержке, а «отвечая на вопросы на платформе ask.fm, кандидат в народные избранники от несистемных либералов допустила, что в некоторых случаях можно оправдать убийство», пишет «Фонд бабла с коррупцией».

В мае 2018 года Фадеева была арестована на 10 суток за организацию несогласованного митинга. Оказала сопротивление сотрудникам полиции при задержании. Уже в сентябре 2020 года была повторно арестована на 15 суток за нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования (ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ).

Еще один кандидат в депутаты в гордуму в округе № 17 города Березники Пермского края Артем Файзулин несколько лет работал в органах внутренних дел. Вопреки установленным федеральным законодательством ограничениям, в соответствии с которыми сотрудник органов внутренних дел не должен оказывать предпочтение политическим партиям, организациям и гражданам, он принялся открыто агитировать за Навального. Последовавшее обоснованное увольнение попытался обжаловать в Европейском суде по правам человека, сообщает проект.

В конце 2013 года Файзулин подал заявку на вступление в партию «Народный альянс», а в 2014 году стал членом «Партии Прогресса». К 2015 году добился выдвижения в качестве депутата городской думы города Березники, где он не нашел поддержки. В 2016 году публично поддерживал главу пермского отделения ПАРНАС Михаила Касимова, которого задерживали за публичную демонстрацию нацистской символики. 7 октября 2017 года привлекался к административной ответственности за нарушение порядка организации и проведения массовой акции.

Другой координатор штаба Навального в Липецке Владислав Злобин 31 января 2018 года был арестован на 20 суток по ч. 8 ст. 20.2 КоАП (повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения публичного мероприятия). Причиной для этого стала организация в Липецке несанкционированной массовой акции в рамках так называемой забастовки избирателей. Вопреки отсутствию официального разрешения городской мэрии, Злобин провел митинг и «поставил под удар» собственных соратников, отмечает «Фонд бабла с коррупцией».

Еще один кандидат в депутаты в гордуму в округе № 26 города Березники Пермского края Евгений Ворончихин участвовал в тендерах на госзакупках в качестве индивидуального предпринимателя. При этом в 2018 году Ворончихин оказался фигурнатом судебного разбирательства. МКУ «Центральная диспетчерская служба города Березники» через суд потребовала взыскать с предпринимателя более 215 тыс. рублей задолженности по договору на оказание услуг по диспетчеризации регулярных перевозок. Арбитражный суд Пермского края постановил удовлетворить требования в полном объеме.

Региональный лидер профсоюза «Альянс врачей» по Московской области, кандидат в депутаты Совета депутатов городского округа Егорьевск по одномандатному избирательному округу № 16 Наталья Колосова активно распространяла фейки с целью дискредитировать систему здравоохранения России, утверждается в публикации. В частности, Колосова заявляла, что с приходом Гарика Хачатряна на должность главврача Егорьевской ЦРБ условия труда для работников больницы якобы стали невыносимы. По ее данным, более 40 докторов и больше 100 медработников уволились за год из-за «некомпетентности, хамского отношения, грубого психологического давления администрации больницы». При этом в подмосковном минздраве полностью опровергли сведения о «массовых увольнениях» врачей из Егорьевской ЦРБ. По официальным данным, штат ЦРБ укомплектован на 97%, оттока специалистов нет.

В апреле 2020 года Колосова была задержана в Новгородской области, когда вместе с остальными участниками «Альянса врачей» в нарушение правил карантина доставляла средства индивидуальной защиты в Окуловскую городскую больницу. На всех была оформлена статья 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения).

Проект «Фонд бабла с коррупцией» также приводит подробности из жизни ряда других сторонников Навального.

В августе в Сети появился сайт, на котором опубликована информация, разоблачающая результаты «Умного голосования» блогера Алексея Навального.