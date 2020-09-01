Германия выступила против санкций США по «Северному потоку – 2»

Германия донесла до Вашингтона свою позицию против санкций США в отношении «Северного потока – 2».

Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил о том, что Германия выступает против санкций США, имеющих экстерриториальный характер, в частности по мерам против «Северного потока – 2», сообщает ТАСС.

«Мы не считаем, что такие санкции, имеющие экстерриториальный характер, соответствуют международному праву. И я это сообщил напрямую моему коллеге (госсекретарю) Майклу Помпео», – сказал министр. «Мы находимся в контакте с администрацией в Вашингтоне по этому вопросу», – сообщил Маас.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, что США готовят введение новых санкций против «Северного потока – 2» и «Турецкого потока». 24 из 27 стран ЕС выразили США «ноту протеста» по этому поводу. Напомним, строительство газопровода «Северный поток – 2» можно будет возобновить после 3 августа.