В Сыктывкаре открылась школа на 1,2 тыс. мест

В Сыктывкаре к 1 сентября открыли новую школу на 1,2 тыс. мест, она станет корпусом Гимназии имени Пушкина, в ней будут учиться дети с пятого по 11 классы.

Школа открылась в микрорайоне Орбита, в нее планируется перевести с учетом мнения родителей учеников средних школ №25 и №26. На свободные места ведется дополнительный прием учащихся, при этом будут соблюдаться требования санитарно-эпидемиологического законодательства по наполняемости классов, передает «Комиинформ».

Почетное право открыть новый корпус гимназии было предоставлено руководителю региона Владимиру Уйбе и директору гимназии имени Пушкина Ларисе Гладковой.

«Любая мечта начинается с людей, которые готовы ее подарить. И мечта о том, чтобы такая гимназия появилась, сегодня осуществилась. Я хочу сказать спасибо всем, кто изначально о ней начал мечтать, кто ее проектировал, кто ее строил и вкладывал в нее свои знания. Хочу пожелать вам, ребята, огромного желания постигать знания. Это очень непростой труд, но сегодня вы закладываете свою будущую жизнь. В учебе нельзя ничего откладывать на завтра, все что предстоит сделать, нужно максимально сделать сегодня. Дорогие учителя, самая главная миссия на земле – любить детей. В добрый путь», – обратился Уйба к собравшимся.

В гимназии ведется обучение по программам среднего общего и дополнительного образования. Учебное заведение оснащено по последнему слову техники, его можно назвать образовательным городом с внутренней учебно-развивающей инфраструктурой. Все учебные кабинеты оснащены интерактивными маркерными досками, документ-камерами и многофункциональными устройствами.

Для занятий физкультурой и спортом предназначены большой спортивный зал, зал единоборств, хореографический класс и тренажерный зал. Столовая с обеденным залом может вместить до 400 участников. На территории школы расположены стадион с беговой дорожкой, футбольное поле с искусственным покрытием, баскетбольная площадка, малые архитектурные формы и многое другое.

«Школа не может работать без самого главного документа, без лицензии», – отметила в поздравлении министр образования, науки и молодежной политики Наталья Якимова. Она в торжественной обстановке вручила директору лицензию на образовательную деятельность.

Для всестороннего развития детей в школе оборудованы шесть мобильных классов, имеются 3D-принтеры, плоттеры, цифровые лаборатории с наборами для экспериментов. Дети имеют возможность заниматься робототехникой. В школе даже есть астропланетарий, телескопы, устройство для имитации звездного и множество других высокотехнологичных приспособлений.

Особое внимание уделяется здоровью – в школе оборудовано несколько медицинских кабинетов, среди них стоматологический, прививочный и для медосмотра.

После торжественной части высокие гости посетили открытый урок у 11-го класса. Уйба отметил, что прекрасно понимает школьников, которые вот-вот станут студентами, так как его старшая дочь в минувшем году закончила школу и сейчас учится в МГУ на журфаке. Он пожелал школьникам собрать все силы, ставить высокие цели и показать себя с лучшей стороны на всех экзаменах.