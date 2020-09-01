Милиция Белоруссии сообщила о единичных задержаниях в Минске

Белорусская милиция во вторник провела единичные задержания участников несанкционированных акций, массовых задержаний и применения спецсредств не было ни в Минске, ни в регионах республики, сообщила пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.

«Могу подтвердить, что были задержания. Это были единичные задержания, массовых задержаний ни в Минске, ни по стране в целом не было», – передает РИА «Новости» слова Чемодановой. Она отметила, что пока не может назвать число задержанных, так как эта информация пока обобщается.

Собеседница отметила, что задержания связаны с несанкционированными массовыми мероприятиями, в частности, такие акции во вторник в Минске провели студенты.

«Сотрудники милиции предупреждали, что действия участников несанкционированных массовых мероприятий незаконны и только после невыполнения их требований (разойтись) производили задержания», – отметила пресс-секретарь. Она подчеркнула, что при задержаниях спецсредства не применялись.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов.

Ранее во вторник подразделения ОМОН начали разгонять протестующих студентов в районе площади Победы в Минске.

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