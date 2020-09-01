ОМОН начал разгон студентов в центре Минска

Подразделения ОМОН начали разгонять протестующих студентов в районе площади Победы в Минске.

Шествие колонны студентов началось около 11.00 от Белорусского национального технического университета в центр Минска. Когда студенты, протестующие против итогов президентских выборов 9 августа, подошли к площади Победы, проход им заблокировали подразделения ОМОН, передает ТАСС.

Тогда колонна, скандируя антиправительственные лозунги, повернула к площади Якуба Коласа.

Всего в акции участвовало около 200 человек, некоторых из них задержали. Часть студентов отошла к зданию Лингвистического университета, там их около ста человек. Тех, кто остается, милиция вытесняет с площади. Сообщается также, что станцию «Площадь Победы» закрыли на вход и выход.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов.

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