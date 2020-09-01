Россия раскритиковала США за «бряцание оружием» в Эстонии

Посольство России в Вашингтоне задалось вопросом о том, как бы отреагировали США на российские стрельбы у американских границ.

Посольство «обратило внимание на сообщения», в том числе в Washington Times, «с антироссийскими выпадами», а также на «информподдержку» в СМИ США «проходящих с 1 по 10 сентября маневров ВС США в Эстонии». В ходе учений ожидается «применение реактивных систем залпового огня в непосредственной близости от российских границ – 110 км».

В сообщении посольства в Facebook указывается, что Москва не раз предлагала Вашингтону и союзникам США «ограничить учебно-тренировочную деятельность и отвести зоны учений от «линии соприкосновения» Россия-НАТО».

Россия считает «действия ВС США в Эстонии провокационными и крайне опасными для региональной стабильности».

«Зачем это демонстративное бряцание оружием? Какой сигнал хотят натовцы послать нам? Кто же в действительности нагнетает напряженность в Европе?» – заявило российское посольство, отметив, что «это все происходит в условиях обострения политической обстановки в том районе европейского континента».

«Риторический вопрос: как бы реагировали американцы в случае проведения подобных стрельб нашими военными у границ США?» – говорится в сообщении.

Напомним, Латвия, Литва и Эстония вступили в жесткую конкуренцию друг с другом, стремясь разместить у себя ту часть воинского контингента США, которая в скором времени покинет Германию.