Германия пообещала Ливану 10 млн евро помощи

Германия предоставит Ливану 10 млн евро в качестве помощи для устранения последствий мощного взрыва в порту Бейрута, сообщил глава МИД ФРГ Хайко Маас перед донорской конференцией по Ливану.

«Жители Бейрута нуждаются в нашей помощи», – пояснил он.

Министр уточнил, что конференция «является важным сигналом, в первую очередь для тех, кого непосредственно затронула беда».

«Я очень рад, что сегодня со стороны правительства ФРГ могу пообещать дополнительные 10 млн евро», – передает слова Мааса ТАСС.

Министр напомнил, что Ливан уже перед катастрофой столкнулся с серьезными вызовами. «Без реформ не будет ни устойчивых преобразований, ни стабильности», – отметил он. По словам Мааса, трагедия в Бейруте «может быть поводом для нового начала».

Во вторник в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана произошли два мощных взрыва, в результате которых пострадала половина города.

По сообщению ливанского телеканала LBC international, взрыв произошел во время сварочных работ на складе в порту Бейрута, где хранился груз с 2,7 тыс. тонн нитрата аммония – аммиачной селитры.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как плавучая бомба разрушила экономику Ливана.

Россия направила в Ливан борт МЧС. Ранее SSJ-100 доставил в Бейрут оперативную группу из 10 человек, а также 19 специалистов отряда «Центроспас» и двух психологов МЧС для оказания помощи пострадавшим от взрыва в порту. Всего авиация МЧС запланировала совершить в Бейрут пять рейсов, которыми будут доставлены 150 российских специалистов.

МЧС России развернуло мобильный госпиталь в Бейруте, он круглосуточно принимает тяжело раненых.

Ливан выразил благодарность России за помощь после взрыва в порту Бейрута, власти страны надеются, что Москва поставит в город строительные материалы.