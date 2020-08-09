В США зарегистрировано 5 млн случаев коронавируса

Число выявленных случаев коронавируса в США достигло 5 млн, сообщают СМИ.

Об этом сообщают New York Times и Reuters. По подсчетам университета Джонса Хопкинса до 5 млн осталось 13,5 тыс. случаев COVID-19, передает РИА «Новости».

В США скончались более 160 тысяч пациентов с коронавирусом.

Напомним, директор Национального института изучения аллергических и инфекционных заболеваний при Министерстве здравоохранения США Энтони Фаучи признал ситуацию с коронавирусом в США наихудшей в мире.

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