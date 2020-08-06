Дегтярев призвал талантливых уроженцев Хабаровского края вернуться на родину

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев призвал вернуться домой покинувших регион талантливых жителей.

«Я объявляю «дегтяревский призыв» – все хабаровчане, возвращайтесь! Предприниматели, талантливые люди – домой, в родную гавань. Есть, чем заниматься», – заявил Дегтярев в эфире местного телеканала 6ТВ, передает ТАСС.

В начале недели Дегтярев представил нового заместителя председателя правительства по социальным вопросам Евгения Никонова. Никонов работал начальником управления делами и координации деятельности Департамента здравоохранения города Москвы. Он хабаровчанин, окончил Дальневосточный государственный медицинский университет (Хабаровск), работал в системе здравоохранения края, после чего переехал в Москву.

«Я ему за это (за то, что согласился работать в правительстве края) очень благодарен, потому что он серьезно теряет в деньгах и комфорте, но хочет родине помочь», – сказал Дегтярев в эфире телеканала.

Он отметил, что поставил Никонову задачу сделать социальную сферу «дружелюбной».

Также Дегтярев заявил, что власти региона внедрят в Хабаровске удобные сервисы, которые работают в Москве.

«Все сервисы, удобные для людей, в Москве реализованы. Я только сегодня подписал письмо на имя мэра Москвы – хотим у них «забрать» информационную систему, чтобы могли к врачу записаться люди через мобильный телефон. Это уже норма. Будем внедрять», – сказал Дегтярев.

Он добавил, что необходимо сделать жизнь людей в бывшей столице Дальнего Востока более комфортной. Для этого важно оптимизировать работу, в том числе, с городской властью. В частности, он указал на то, что мэр Хабаровска Сергей Кравчук оперативно отреагировал на его замечание о бурьяне в человеческий рост на улицах. Траву уже скосили.

Кроме того, Дегтярев заявил, что хочет в течение года пожать руку каждому жителю региона.

«Хочу поставить себе планку - за год пожать руку каждому жителю Хабаровского края. Всего лишь 1 млн 350 тыс. рукопожатий. Я подсчитал, что уже тысяч пять рукопожатий за две недели совершил», – цитирует Дегтярева РИА «Новости».

Он также отметил, что в ближайшие выходные планирует посетить Верхнебуреинский район и его райцентр – поселок Чегдомын. «Поеду в Чегдомын по железной дороге. Буду выходить к людям на станциях. Буду тренировать чиновников, которых возьму с собой», – сказал врио губернатора.

Он не исключил, что будет вести в своем аккаунте в Instagram прямые трансляции поездки.

20 июля президент Владимир Путин подписал указ, которым отправил экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в отставку в связи с утратой доверия, а пост врио главы края предложил занять Дегтяреву, который до этого момента был депутатом Госдумы от ЛДПР.