Появилось видео с детской площадки в Астрахани, где ребенка убило бетонной плитой

В Сети появилось видео с детской площадки, где ребенка убило упавшей на него бетонной плитой – на ней, по словам очевидцев, располагалась шведская стенка.

Видео опубликовано на YouTube.

Ролик был снят сразу после происшествия. На кадрах видны суетящиеся медики, сотрудники правоохранительных органов. Люди обступили упавшую бетонную плиту.

Автор видео призывает демонтировать подобные шведские стенки, вмонтированные в бетонные плиты, называя это «приветом из прошлого». При этом рядом находится еще одна такая же плита.

Несчастный случай произошел накануне, 5 августа. Ребенок лазил по металлической лестнице, которую прикрепили к бетонной плите. В какой-то момент конструкция сломалась и упала. От полученных травм мальчик скончался на месте.

Следственное управление Следственного комитета по Астраханской области возбудило уголовное дело по статье УК «Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека», говорится на сайте ведомства.

Следствие даст правовую оценку действиям людей, которые отвечают за состояние двора. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

Напомним, 1 сентября 2019 года в Самаре в результате падения мраморной плиты с фасада Дворца культуры погиб 10-летний мальчик.