Грузия открестилась от причастности к взрыву в Ливане

Агентство морского транспорта Грузии заявило, что оно не связано с трагическим взрывом в Бейруте, несмотря на то, что селитра попала в Ливан в 2013 году из Батуми. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Агентство отмечает, что «нитрат аммиака – одна из основных экспортных продукций Грузии» и подтверждает, что данный груз был отправлен из Батуми в Мозамбик семь лет назад на сухогрузе Rhosus под флагом Молдовы.

Как отмечается в заявлении, порты в Грузии полностью соответствуют международным стандартам безопасности и регулярно проверяются, а перевозка грузов и технология их складирования – это «компетенция принимающей страны, а не страны-экспортера».

Только в этом году из порта Поти вывезено 52 тыс. 307 тонны, сказано в заявлении.

Поэтому отмечается, что напоминания о Грузии в контексте взрыва в Бейруте «лишены всяких оснований».

Во вторник в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана произошли два взрыва. Сообщалось, что пострадали 4 тысячи человек, погибло 113.