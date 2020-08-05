Россияне оценили необходимость обязательного ЕГЭ по иностранному языку

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5 августа, среда  |  Последнее обновление — 13:48  |  vz.ru
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Цены на газ подскочили от высокой температуры

Евгений Одиноков/РИА «Новости»
Погода является важным фактором для газового рынка. Ожидание синоптиками жары в Европе подтолкнуло рыночные цены на газ вверх. В Австрии они впервые за четыре месяца превысили 100 долларов за тысячу кубометров. Поможет ли погода Газпрому вернуться к прибыли? Подробности...
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Почему Польша ненавидит «Северный поток – 2»

Партийность президента никак не влияет и на интересы американских продавцов СПГ, прямым конкурентом которых является «Северный поток &#8722; 2» DPA/ТАСС
Официальная Варшава вновь заявила, что газопровод «Северный поток – 2» является угрозой для безопасности «всего региона», но прежде всего для Украины. Почему Польша так печется об украинских заработках на транзите российского газа, учитывая ее многочисленные претензии к «героизации бандеровцев»? И верно ли утверждение, что после сдачи проекта Москва может сделать с Киевом «все, что захочет»? Подробности...
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«Армата» избавилась от проблем со зрением

Отечественному ВПК удалось решить главную проблему танка третьего поколения Владимир Астапкович/РИА Новости
Отечественный ВПК заявил о решении главной проблемы «Арматы» – об обеспечении танка дальним ночным зрением. По этой части оборонка еще в советское время отстала от Запада и долгие годы была вынуждена ввозить инфракрасные прицелы из стран НАТО. После 2014 года поставки прервались. Теперь выпуск аналоговых инфракрасных прицелов налажен в России, правда, пока лишь в режиме эксперимента. Действительно ли вопрос с тепловизорами можно считать закрытым? Подробности...
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Трамп нашел выгоду в «величайшей ошибке» в истории США

При Дональде Трампе ближневосточная политика США заметно изменилась Michael Reynolds/Consolidated News <br>Photos/Global Look Press
Дональд Трамп назвал величайшей исторической ошибкой своих предшественников военную интервенцию США на Ближний Восток. Как известно, вернуть оттуда домой всех солдат Трамп пообещал еще перед выборами 2016 года, однако генералитет и вашингтонские «ястребы» не дали ему этого сделать. Сможет ли Трамп продавить сопротивление своих генералов и вывести все американские войска из Ирака, Сирии и других ближневосточных стран? Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Закон Черномырдина в действии

Алексей Алешковский, сценарист
Когда движение #MeToo только начиналось, никакого смеха оно у меня, в отличие от многих мужчин (и даже женщин), не вызывало – ведь люди говорили о своей боли. Но, как это обычно бывает, весь сегодняшний виктимный дискурс основан на подмене понятий – том же обмане. Подробности...

Прекратите этот стон «Наши пролюбили Белоруссию!»

Андрей Перла, Политолог
Останется у власти президент Лукашенко. Чтоб он был здоров. Останется и будет дальше продолжать нервы нам с вами мотать. Никакой майдан ему ничего не сделает. Потому что нету майдана и не будет. Сделать в Белоруссии революцию не из чего. Подробности...
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Россия мучительно деофшоризирует себя

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Одним закрытием Кипра реальной деофшоризации не добиться. Нужно пройтись по всему списку офшорных юрисдикций, что довольно непросто. Ведь если для Кипра такие страны, как Россия – лакомый кусок, то на многие другие влияния у Москвы куда меньше. Подробности...
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За что ненавидят «Северный поток – 2»

Белоруссия: что будет дальше

Китай повысил ставки в борьбе с США

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Столицу Ливана сотряс мощнейший взрыв

В порту Бейрута, вблизи базы ВМС Ливана, произошел грандиозный взрыв. Пострадала половина города. Погибли десятки человек, более двух тысяч ранены. Среди пострадавших семья премьера Ливана и люди из его окружения. Ущерб также нанесен президентскому дворцу и зданию посольства РФ
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Житель Урала отправился на Черное море в вагоне с углем

Житель Курганской области решил поехать в отпуск бесплатно – на грузовом поезде, следовавшем в сторону Черного моря. Причем ехать пришлось под открытым небом в вагоне с углем. Нарушителя поймали в Морозовске в Ростовской области. С собой «курортник» вез самодельную гитару
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Лесные пожары охватили Калифорнию

Более 8 тыс. га охвачено лесными пожарами в Калифорнии. Из-за быстрого распространения огня экстренно эвакуируют тысячи человек. Пожар, которому присвоили имя Эппл, начался в пятницу в полдень и продолжается уже третий день. В тушении участвует примерно 1,3 тыс. пожарных
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    Россияне оценили необходимость обязательного ЕГЭ по иностранному языку

    5 августа 2020, 12:56

    Текст: Алина Назарова

    Три четверти россиян придерживаются позиции, что ЕГЭ по иностранному языку не следует делать обязательным для всех выпускников школ, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

    По данным исследования, 78% считают, что ЕГЭ по иностранному языку не следует делать обязательным для всех. Лишь 16% придерживаются обратного мнения, для 3% этот вопрос незначим, еще 3% затруднились ответить, следует из сообщения на сайте ВЦИОМ.

    Среди тех, кто не поддерживает обязательный экзамен по иностранному языку для всех, 31% считает это личное дело каждого, 27% – что он всем не нужен, по 14% соответственно – что не всем дается изучение других языков и что школах низкий уровень их преподавания. Те, кто поддерживают такую идею, ответили, что детям нужно знать иностранный язык (44%), что он дает больше возможностей для дальнейшей учебы и работы (20%), что он нужен для путешествий, общения за границей, с иностранцами (19%), что он будет полезен для общего развития, расширения кругозора (14%).

    В то же время, 54% россиян считают, что сегодня не обойтись без изучения иностранных языков, при этом в 2019 году этой позиции придерживались на 9 п.п. чаще. Чаще так отвечают молодые россияне 18-24 лет (62%) и жители столиц (60%). Еще 36% полагают, что изучать языки полезно, но без них можно обойтись. Такой позиции чаще придерживаются россияне в возрасте 25-34 лет и 35-44 лет – 43% и 40% соответственно. Еще 9% россиян считают, что сегодня без изучения иностранных языков легко можно обойтись, чаще всего это жители сел (14%),

    На ваш взгляд

     
    Как вы оцениваете свой уровень владения иностранным языком?




    Обсуждение:  6 комментариев

    Вместе с тем  для 80% россиян важно, чтобы их дети свободно владели каким-либо иностранным языком, причем для 30% это крайне важно (чаще для тех, у кого есть высшее или неполное высшее образование (37%) или дети дошкольного (38%) и школьного (37%) возраста). Неважно, будут ли их дети уметь разговаривать на иностранном языке, для 17% россиян, чаще для тех, чьи дети уже старше школьного возраста (22%).

    Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 2 августа посредством телефонного интервью среди 1,6 тыс.  россиян в возрасте от 18 лет. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

    Напомним, в Минпросвещения России сообщили, что не станут включать иностранный язык в число обязательных предметов государственной итоговой аттестации обучающихся. В Рособрнадзоре поддержали это решение, поскольку в российских школах, на их взгляд, неравномерный уровень преподавания данного предмета.


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