Россияне оценили необходимость обязательного ЕГЭ по иностранному языку

Три четверти россиян придерживаются позиции, что ЕГЭ по иностранному языку не следует делать обязательным для всех выпускников школ, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

По данным исследования, 78% считают, что ЕГЭ по иностранному языку не следует делать обязательным для всех. Лишь 16% придерживаются обратного мнения, для 3% этот вопрос незначим, еще 3% затруднились ответить, следует из сообщения на сайте ВЦИОМ.

Среди тех, кто не поддерживает обязательный экзамен по иностранному языку для всех, 31% считает это личное дело каждого, 27% – что он всем не нужен, по 14% соответственно – что не всем дается изучение других языков и что школах низкий уровень их преподавания. Те, кто поддерживают такую идею, ответили, что детям нужно знать иностранный язык (44%), что он дает больше возможностей для дальнейшей учебы и работы (20%), что он нужен для путешествий, общения за границей, с иностранцами (19%), что он будет полезен для общего развития, расширения кругозора (14%).

В то же время, 54% россиян считают, что сегодня не обойтись без изучения иностранных языков, при этом в 2019 году этой позиции придерживались на 9 п.п. чаще. Чаще так отвечают молодые россияне 18-24 лет (62%) и жители столиц (60%). Еще 36% полагают, что изучать языки полезно, но без них можно обойтись. Такой позиции чаще придерживаются россияне в возрасте 25-34 лет и 35-44 лет – 43% и 40% соответственно. Еще 9% россиян считают, что сегодня без изучения иностранных языков легко можно обойтись, чаще всего это жители сел (14%),

На ваш взгляд Как вы оцениваете свой уровень владения иностранным языком? Свободно владею

Могу объясниться в бытовых ситуациях

Читаю со словарем

Не владею иностранным языком



Вместе с тем для 80% россиян важно, чтобы их дети свободно владели каким-либо иностранным языком, причем для 30% это крайне важно (чаще для тех, у кого есть высшее или неполное высшее образование (37%) или дети дошкольного (38%) и школьного (37%) возраста). Неважно, будут ли их дети уметь разговаривать на иностранном языке, для 17% россиян, чаще для тех, чьи дети уже старше школьного возраста (22%).

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 2 августа посредством телефонного интервью среди 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Напомним, в Минпросвещения России сообщили, что не станут включать иностранный язык в число обязательных предметов государственной итоговой аттестации обучающихся. В Рособрнадзоре поддержали это решение, поскольку в российских школах, на их взгляд, неравномерный уровень преподавания данного предмета.