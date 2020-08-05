Новейший пистолет «Удав» поступил в серийное производство

ЦНИИТочмаш начал производство первой серийной партии новейшего самозарядного 9-миллиметрового пистолета «Удав», сообщили в пресс-службе Ростеха.

В пресс-службе сообщили ссылкой на главу ЦНИИТочмаша (входит в Ростех) Альберта Бакова, что работа «перешла на этап серийного производства». Это «говорит о том, что вооруженные силы опробовали, дали рекомендации и пожелания по доработке стрелкового комплекса, которые в полной мере реализованы нашим предприятием», передает ТАСС.

Отмечается, что был получен заказ на первую серийную партию.

Баков выразил уверенность, что благодаря своим характеристикам и эргономике «Удав» заинтересует не только Вооруженные силы России, но и другие силовые ведомства, а также любителей практической стрельбы по всему миру.

Отмечается, что в конструкции нового пистолета применены оригинальные решения, обеспечивающие пистолету ряд преимуществ в сравнении с пистолетам CZ, Glock, Walther, Colt и другими.

«В числе запатентованных технологий конструкция магазина, представляющая собой указатель количества патронов, который как визуально, так и тактильно позволяет определять полностью заряженный магазин. Кроме того, в пистолетном комплексе предусмотрен глушитель со сменным теплопоглощающим модулем и два вида патронов - повышенной пробиваемости и с уменьшенной скоростью пули», – пояснили в Ростехе.

Эффективная дальность стрельбы пистолета «Удав» достигает 100 м. Он может пробивать индивидуальные бронежилеты (в том числе тканевые) и каски второго класса на дистанции до 75 м. Работает в диапазоне температур от минус 50 градусов до плюс 50 градусов.

Масса с магазином (без патронов) – всего 780 г, длина – 206 мм, высота – 145 мм. Вместимость магазина – 18 патронов 9Х21 мм. Гарантийный настрел – 10 тыс. выстрелов.

Ранее сообщалось, что в России запустили производство пистолетных патронов повышенной пробиваемости.