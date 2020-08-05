Мужчина оставил сумку с 1,3 млн рублей на ручке арендованного самоката в Москве При обрушении моста на военных учениях в ЕАО пострадали 18 человек 5 августа 2020, 10:31 Текст: Алексей Дегтярев

Конструкции моста обрушились на военных учениях в Еврейской автономной области, в результате пострадали 18 человек, сообщили в экстренных службах. «В поселке имени Тельмана в Смидовичском районе во время учений железнодорожных войск произошло обрушение конструкций моста. Травмы получили 18 человек», – приводит ТАСС слова источника в экстренных службах. Он уточнил, что все пострадавшие направлены в военный госпиталь Хабаровска. Причины случившегося уточняются. По одной из версий, могла быть нарушена техника безопасности.

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