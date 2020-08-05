США собрались развернуть крылатые ядерные ракеты морского базирования

Соединенные Штаты намерены развертывать крылатые ядерные ракеты морского базирования для сдерживания России, сообщили в пресс-службе Пентагона.

«Разработка и развертывание крылатых ядерных ракет морского базирования является необходимым для сдерживания России», – приводит текст сообщения пресс-службы Пентагона ТАСС.

При этом в американском военном ведомстве утверждают, что последнюю такую ракету США сняли с вооружения в 2010 году.

«Россия, напротив, продолжала всеобъемлющую программу по модернизации и расширению театра военных действий для маломощных и тактических ядерных вооружений. Более беспокоит то, что российская доктрина предусматривает использование этих ядерных возможностей в ходе конфликта», – заявили в Пентагоне.

Крылатые ракеты в ядерном оснащении, считают в Пентагоне, позволят дать ответ на развитие потенциалов и доктрины обладающих ядерным оружием соперников США.

Напомним, 2 августа 2019 года Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) прекратил действие после одностороннего выхода Вашингтона из соглашения.

В МИД России подчеркивали, что за год, прошедший с момента выхода США из ДРСМД, угрозы для глобальной стабильности и безопасности значительно возросли.

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