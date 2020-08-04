В Центре Гамалеи сказали, когда испытают вакцину от COVID-19 на детях

Национальный исследовательский центр имени Гамалеи готовит документы для исследования вакцины от коронавируса на детях, предполагается, что испытания начнутся в январе-феврале 2021 года, сообщил директор центра Александр Гинцбург.

«Мы сейчас этот пакет документов начали прорабатывать, потому что никогда институт не проводил испытания на детях… Педиатры знают эти особенности, и вместе с ними мы сейчас пишем пакет документов, которые представим в Минздрав, чтобы на детях можно было это проводить, но только после того, как мы закончим все исследования на взрослых», – сказал Гинцбург, передает РИА «Новости».

По его словам, вероятно, исследование состоится в январе-феврале 2021 года, так как третья фаза испытаний вакцины от коронавируса на взрослых займет около пяти месяцев, в ней примут участие около 2 тыс. пациентов.

Гинцбург также уточнил, что вакцина от COVID-19 в этом году будет недоступна для детей.

«Я очень надеюсь, что вакцина будет подходить детям, но согласно российскому законодательству, на детях можно испытывать вакцину и предлагать новый препарат, только когда он прошел полный цикл испытаний на взрослых, поэтому, когда закончится третья фаза испытаний, после этого нам разрешат исследование 18-», – сказал он.

В свою очередь директор Института трансляционной медицины и биотехнологий Сеченовского университета Вадим Тарасов рассказал РИА Новости, что перед применением вакцины у детей обычно проводятся доклинические испытания – на неполовозрелых животных, после этого принимается решение о применении препарата на детях.

Ранее Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что к 2021 году Россия сможет обеспечить выпуск нескольких миллионов доз вакцины собственной разработки против нового коронавируса.

Газета ВЗГЛЯД писала, как России удалось в рекордные сроки создать вакцину от COVID-19.