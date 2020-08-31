Россия и Турция провели в Сирии тренировку по ликвидации боевиков ВВС Израиля нанесли ракетные удары по пригороду Дамаска 31 августа 2020, 23:27

Фото: Jordan Castelan/U.S. Air Force/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Южный пригород Дамаска подвергся ракетным ударам со стороны самолетов ВВС Израиля, сообщают информационные агентства. Как сообщает SANA, «израильской агрессии с воздуха подвергся южный пригород Дамаска», сирийская «ПВО отражает серии ракетных ударов», передает РИА «Новости». Сирийским военным удалось поразить несколько вражеских ракет, передает ТАСС. Нападение было совершено со стороны горы Хермон и оккупированных Израилем Голанских высот. Газета «Аль-Ватан» сообщила, что атакован район Касва. Армия Израиля заявила, что не комментирует сообщения иностранных изданий. В июле семь сирийских солдат получили ранения в результате ракетных ударов Израиля по Дамаску. В конце июня центральные и южные районы Сирии подверглись ракетным ударам. СМИ сообщали, что удары нанесли ВВС Израиля.

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