Вирусолог оценил опасность нового штамма коронавируса

Обнаруженный индонезийскими учеными новый штамм коронавируса не стоит боятся, поскольку он менее смертельный, заявил российский вирусолог, доктор медицинских наук и профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

По словам вирусолога, другие штаммы короновируса также заразны. Альтштейн обратил внимание на другую особенность вируса, передает канал «360».

«Важно, что с ним связывают меньшую летальность. Этот штамм неплохой. Лучше болеть, чем умирать», – заметил он.

Также вирусолог добавил, что мутаций вируса намного больше, чем известно на данный момент, и их влияние на биологические свойства вируса пока не ясны.

«Ясно одно: по мере развития эпидемии снижается летальность», – подчеркнул вирусолог.

В частности, в начале эпидемии на территории Западной Европы летальность находилась на уровне 10-15%, а сейчас – 1%. В России показатель держится в районе 1,5-2%.

В свою очередь в Роспотребнадзоре уточнили, что выявленный в Индонезии муривовавший штамм коронавируса не является новым, он широко распространен в мире. В научных кругах он получил название «Мутация D614G», передает ТАСС.

«О мутации известно с февраля 2020 года, она является крайне распространенной в мире, в том числе в России, и, по данным ВОЗ, нет подтверждений, что мутация может приводить к изменению тяжести течения заболевания», – говорится в сообщении.

Ранее президент Международного общества по инфекционным болезням Пол Тамбья заявил, что мутировавший штамм коронавируса SARS-CoV-2, который распространяется в Европе, США и некоторых частях Азии, является более заразным, но менее смертельным.

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