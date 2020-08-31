Президент Ливана поручил сформировать новое правительство

Президент Ливана Мишель Аун уполномочил посла республики в Германии Мустафу Адиба сформировать новое правительство, сообщает пресс-служба президентского дворца.

«От имени главного управления президента Ливана, после консультаций с парламентариями и по результатам данных консультаций посол Мустафа Адиб уполномочен сформировать новое правительство», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Ранее за назначение Адиба выступил глава самой крупной суннитской партии в стране «Мустакбаль» – экс-премьер Саад Харири, экс-премьер Наджиб Микати и шиитская парламентская фракция во главе с «Хезболлах». Кандидатуру посла в Германии также поддержали парламентарии от друзской фракции «демократического собрания» во главе с Таймуром Джумблатом, фракция «Сильный Ливан» во главе с лидером крупнейшей христианской партии «Свободное патриотическое движение» Джебраном Басилем, депутаты от армянской фракции и парламентарии от шиитской фракции от партии «Харакет Амаль».

Напомним, в результате взрыва, который произошел 4 августа в порту Бейрута, погибли свыше 170 человек, более 6 тыс. пострадали. Бейрут признан районом бедствия. Причиной взрыва стала детонация 2750 тонн аммиачной селитры в порту Бейрута.

Адвокат Майд Харб из Ливана подал в суд на президента страны Мишеля Ауна и покинувшего пост премьера Хасана Диаба из-за взрывов в порту Бейрута.