В Екатеринбурге загорелся крупнейший хлебокомбинат

В Екатеринбурге загорелось одно из зданий крупнейшего хлебопекарного завода «Смак», площадь пожара составляет 800 кв. метров, произошло обрушение кровли, сообщили в пресс-службе МЧС.

«Предварительная площадь пожара составляет 800 кв. метров. Под воздействием высокой температуры произошло частичное обрушение кровли на площади 100 кв. метров», – сказали ТАСС в пресс-службе.

Отмечается, что до прибытия пожарных были эвакуированы 250 человек, информации о пострадавших нет. Пожар тушат 83 человека и 18 единиц техники.

В МВД уточнили, что для координации действий на месте пожара развернули штаб пожаротушения. Создано два участка тушения огня – внутри здания и на кровле. Пожарные вскрывают конструкции кровли с помощью специнструмента.

По словам источника на предприятии, деятельность завода приостановлена, отключены газ и оборудование.

По предварительной информации, горит кабель внутри двухэтажного здания одного из цехов.

Хлебокомбинат «Смак» – первый хлебопекарный завод в Свердловской области, был запущен в 1927 году, является крупнейшим хлебобулочным производством на Урале.

Ранее обрушение кровли произошло в горящем складе с лакокрасочными изделиями в Новосибирске на площади 200 кв. метров.